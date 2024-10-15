自由開講》陳佩琪言論透露的職業刻板印象

◎紀行

近日陳佩琪女士在媒體與群眾前哭喊「請把我的先生放出來，請還給我老公清白、還給台灣社會那個在醫院裡救人無數的柯醫師」。

近日陳佩琪女士在媒體與群眾前哭喊「請把我的先生放出來，請還給我老公清白…（資料照）

很有趣的是，柯文哲明明已經踏入政壇十年，歷經兩任的台北市長，現職也是民眾黨主席，完全是一個政壇重要人物，但陳女士對於先生的描述，卻不是「勤政愛民」「讓台北蛻變」之類的政治人物，而是「救人無數的醫師」（他今天如果被還以清白，難道真的會回去醫院繼續執業？！）

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這其中顯現出來的心態很值得玩味。

簡單講就是，她的預設就是醫師有絕對的道德至高點，只要是醫師就是人格完美（起碼比起政治人物，就是更能激起同情），就是救人無數；這種對於特定職業的刻板印象，同樣出現在柯文哲身上，柯說「醫生不會對病人說謊」（真的是這樣嗎？那許許多多詐領健保費、甚至竭盡所能慫恿病人開刀的，難道是假醫生嗎？）

台灣社會要進步，最需要丟棄的就是這種對於特定職業的病態崇拜，以及相對應的，對於其他一些特定職業的歧視！沒有哪種正當職業的從業人員，天生就是比較高尚，人格就是比較高貴，就是比較不會為非作歹；每一種職業都有優秀傑出人士，但也都有害群之馬，無論是醫生、律師、外賣員、房仲，甚或政治人物，都是如此。

希望台灣的公眾人物，不要再繼續散播這種「職業刻板印象」的言論，讓那句老掉牙的「職業無貴賤」真的走入每個人的心中。

（作者為軟體工程師）



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