自由廣場》罵柯的會「被雷公打」 談柯媽詛咒

◎ 宜和蓒

民間對傷天害理之人有「早點被雷劈死」、「天打五雷轟」的詛咒之說，並穿鑿附會諸多民間故事用來警惕人們莫行惡。但是，雷公只會專打壞人，沒做虧心事絕對不會被雷打到，台灣平均每年約三到四人死於雷擊，受傷人數十倍，這些人都是壞人，恐怕違反科學依據。

當柯媽何瑞英（左1）以柯文哲在學校念書時「品行第一」，詛咒隨便罵柯文哲政治獻金申報不實、作假帳的人會被雷公打、會被神明罰。（資料照）

當柯媽何瑞英以柯文哲在學校念書時「品行第一」，若拿到的競選經費比較多早就當選為由，詛咒隨便罵柯文哲政治獻金申報不實、作假帳的人會被雷公打、會被神明罰，柯家人的風格真的很一致，眼中只有自己、沒有別人！

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「品行第一」，指的是教改前老師打的品行分數嗎？品行有排名嗎？品行可以用分數量化就是一種舊思維。

這一代年輕人沒有歷經過品行也可以打分數的求學階段，講出來真的有違新時代、新政治的進步思維。「成績至上」的柯媽總認為念書成績好就是品行好，她的「柯寶」最乖，只要罵柯文哲的人都是壞人，無法提出讓人信服的理由，「被雷公打的詛咒」成為最廉價的反擊。

講到罵人、損人，柯文哲在台灣政壇無出其右，也從未被雷公打過！

柯文哲多次「罵人是狗」，辱罵「郝龍斌可以去死一死」，貶抑「台灣有些女性素顏直接上街嚇人」，或大放厥詞說著「被強暴的比被誘姦的便宜」等不堪話語，藉由媒體包裝形塑素人有話直說的特色。但是，被柯文哲辱罵的人何其無辜，始終沒有等到他的一句道歉，你又能奈他何！

只不過，報假帳、貪污金錢事涉司法層級，一切就讓台灣的司法來做公正的裁決。柯媽總不會又要詛咒持不同意見的法官們被雷公打吧！？

（作者為台南市國小教師）

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