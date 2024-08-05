自由廣場》（胡，怎麼說）圖利，就是你用刀叉吃人肉！

◎ 胡文輝

給京華城八四○％史上最高容積獎勵案，柯文哲︰「對啦，圖利！哪個地方不合法？」

用同樣話術回問柯文哲︰「對啦，圖利，就是你和財團共用刀叉吃人肉！哪個地方合法？」

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以上兩題的答案︰圖利，就是「你和財團共用刀叉吃人肉！」，你和那個財團都吃的滿嘴流油，都自稱「合法」，但是，別說一般老百姓不能，一般財團也都不能，在你主政北市府之下，只有柯友友朋朋財團能夠和你同桌用刀叉吃人肉，如京華城案、台智光案、北士科案…。

從柯文哲出口就認了「圖利」二字，足見其守法意識的缺乏，用「圖利合法」來掩飾罪責，不但無法無天，更顯示他心態之奸、邪、歪！「圖利」和「福國利民」之利，差別就在是否公平、正義、合法，圖利私人是重大罪刑，因其不公平、不正義、不合法。

民眾黨發言人吳怡萱出馬為黨魁柯文哲保駕護航，辯稱柯的意思是「計利當計天下利…」，真是愈描愈黑，天下利要天下人能享，至少台北市民能享，你們圖利最富又肥的那○．○一％富人，而且柯友友財團才可享用，你們「計利只計柯友友利」才對吧！

柯文哲親自蓋章給京華城史上最高的八四○％容積，市議員及專家估計，財團可增蓋樓地板面積約五五八五坪，市值一二○億元，這些錢當然不會分享大眾，只會落入財團口袋裡，至於可能分潤誰？供養誰？政治獻金及捐獻基金會流向誰？那是司法調查的責任了！

別又用藍白那記最不要臉的老賤招，先矢口否認，在被查到犯行罪證時，就到處喊冤，聲稱綠營用司法當工具搞政治迫害！

腐敗有一萬張假面具，其中最無恥、最卑鄙的一張，就是「圖利合法、計利當計天下利」那張！白黨目前雖只有六．一％民意支持度，但立院擁關鍵少數白八，其言行敗壞社會價值觀很大，因此必須口誅筆伐嚴予批判，以免白粉跟著走奸、邪、歪之路。

（作者為資深媒體人）

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