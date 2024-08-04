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自由廣場》民眾黨的認同度剩6％ 剛好而已！

2024/08/04 05:30

◎ 邱炳進

日前公佈的政大選研所所作政黨認同民調，民進黨卅五．三％，國民黨十九．七％，民眾黨只剩六．一％，藍白兩黨加起來的認同度還比民進黨少了近十％。

藍白兩黨的支持度，自從二月一日本屆立院開議以來，滿意度便不斷下降，不滿意度居高不下，起因都是藍白兩黨莫視民意，合謀通過的國會擴權法案，實際就是在毀憲亂政，非以人民福祉為念，不惜拖誇政府有效運作的陽謀，雖以「國會改革」包裝，實難逃全國多數民意的檢驗。

再者，近日三黨都有從政黨員涉入司法案件，然藍白兩黨的黨主席對涉案同志的處置、對社會大眾的回應，充滿了雙標，不僅未自我檢討，卻對司法的公正性提出無理的指控，試問，藍白兩黨對涉案同志不分青紅皂白的包庇，全國多數民眾看得下去嗎？

至於民眾黨的支持度為何只有六％？應該是昔日被柯文哲所惑，所謂對「新政治」的期待成為幻影的反撲！口口聲聲說「藍綠一樣爛」，「財團拿著刀叉吃人肉」的柯文哲，隨著八年市長任內不斷與財團密會、加上京華城、北士科案的內幕一一浮出檯面，暴露柯文哲的行徑比任何一個市長膽子更大，以清廉為幌子的形象被戳破，加上市長任期八年下來，毫無政績，只有嘴砲，台此市民在今年的總統大選，每個行政區都給柯文哲第三名已見端倪。

加上在立法院的表現，民眾黨百分之百成為「傅隨組織」、國民黨的跟班、小弟，更是令人對民眾黨感到失望。

問題不止如此，民眾黨的上下失言不斷，柯文哲說「理工女不會貪污」、「高虹安沒有貪污的意圖」，黃國昌說「柯文哲吃飯很快，吃飯很快的人不會貪污」、「圖利不是貪污罪」…甚至昔日在媒體圈看似開明的張啟楷，當了民眾黨的不分區立委，竟然也說「法院判高虹安貪污罪是違憲」的謬語！

一個沒有主體性，沒有中心思想，只知配合他黨搞亂台灣的政黨，加上近來充斥負面新聞，黨主席的形象即將可能破功，氣候顧問是詐欺慣犯，黨的發言人深夜在碧潭「落水」，一連串的問題糾結在一起，光靠涉世未深的小草，豈能撐起一片天？

（作者為文字工作者）

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