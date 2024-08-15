李忠憲的思考》誰能夠撐過人工智慧革命？

人工智慧缺乏自由意志，沒有辦法承擔道德責任。缺乏自由意志確實是人工智慧無法完全取代人的一個關鍵原因，尤其是在涉及倫理責任和法律責任的專業工作中。

◎李忠憲

8月12日柯文哲的記者會，再次顯示了許多專業的職業不能夠被人工智慧所取代的真實案例，例如會計師、律師等，人工智慧缺乏自由意志，沒有辦法承擔道德責任。缺乏自由意志確實是人工智慧無法完全取代人的一個關鍵原因，尤其是在涉及倫理責任和法律責任的專業工作中。

8月12日柯文哲的記者會，再次顯示了許多專業的職業不能夠被人工智慧所取代的真實案例，例如會計師、律師等。（資料照）

自由意志是指個體能夠自主做出選擇並對這些選擇承擔責任的能力。在哲學上，自由意志是道德責任的基礎，因為只有當一個行為是自主選擇的時候，個體才能對這個行為負責。如果一個行為是由外力或系統所決定的，那麼行為者就無法被要求承擔完全的責任。

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人工智慧系統依賴於預先設計的演算法和輸入的數據進行運作，它們的行為和決策是由其程式碼、模型和數據驅動的，而不是來自於自主的意識或選擇。由於人工智慧缺乏自主性和自由意志，它無法對其行為和決策負責。

因此，即使人工智慧能夠在某些專業領域（如法律或會計）中提供技術支持或輔助決策，但它無法替代人類在這些領域中承擔的倫理和法律責任。

在專業領域中，尤其是在涉及法律和道德判斷的情況下，責任是一個核心要素。專業人士，如律師和會計師，除了提供技術服務外，還要對其決策的後果負責。如果出現錯誤或違法行為，這些專業人士可能會面臨法律後果，如罰款或監禁。

這種責任感和責任承擔能力是人工智慧所無法具備的，因為它們本質上只是工具，並無法自主承擔行為的後果。



因為人有自由意志、會計師也會反抗、大場面來了。圖為會計師端木正聲明（取自貼文）。

因此，缺乏自由意志使得人工智慧無法在倫理和法律責任的層面上取代人類。人工智慧可以作為輔助工具來提高效率和精確度，但最終的決策責任和道德判斷仍然需要由具備自由意志和倫理意識的人類來承擔。

人工智慧不能被抓去關，沒有自由意志、無法承擔道德，這是人工智慧無法取代人類在某些專業領域的根本原因之一。

所以在人工智慧的世代，只有那些做什麼都不會被抓去關的行業才容易被人工智慧取代，你的專業工作如果沒有做好，會被抓去關嗎？ 如果會的話，你就可以安然度過人工智慧革命的時代。

（因為人有自由意志、會計師也會反抗、大場面來了）

（作者為成大教授 資安學者）

（本文經作者同意分享自其2024.08.12貼文）

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