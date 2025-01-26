曹興誠八不居士》敬請藍營朋友參與罷免，ㄧ起抗共護國

臺灣現在面臨著空前的危機和考驗；這次全盤罷免藍白立委，不是要幫民進黨爭回國會的多數，而是要反共鋤奸，守護台灣的主權，避免我們的生命、財產、自由、民主受到摧殘。

◎曹興誠

今天立法院的國民黨立委，已經毫不掩飾地叛國叛黨，把共產黨當成了主子，把中共國當成了祖國。

藍委正在執行中共政協主席王滬寧的指示，意圖把台灣從一個國家削弱成為香港化的地方政府。 （路透檔案照）

他們正在執行中共政協主席王滬寧的指示，狂刪國防、外交、文宣、教育等等的預算，意圖把台灣從一個國家削弱成為香港化的地方政府。

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國民黨立委已經在台灣發動了一場投共的政變。

「反共」應該是國民黨的基因，也是所有藍營朋友成長過程中的共同記憶。如果解放軍哪天真的登陸台灣，「反共」基因和記憶一定是他們亟欲消除的對象，所以藍營朋友的生命和自由都會受到嚴重威脅。

有些藍營朋友可能會認為，他們一向主張統一，反對台獨，而且他們和中共一些幹部都有交情，解放軍來，他們應該不會受到什麼影響。

這樣想就太天真了。

荷蘭學者馮客寫的「解放的悲劇」。（取自貼文）

所有藍營朋友，都應該仔細看看荷蘭學者馮客寫的「解放的悲劇」。（如附圖）

這本書是依據中共外交部和各省市檔案館資料所寫的歷史紀實。盡管閱讀時震驚難過，但讀後會讓我們深入了解中共的殘酷本性，不會因無知而對中共存有任何幻想。

中共崇拜狼性，不講人性。遠的像劉少奇、林彪，近的看胡錦濤、李克強，即使曾經握有巨大權力，但ㄧ失勢，連最基本的人權和尊嚴都沒有。中共體制是黑社會體制，充斥著野生動物的弱肉強食。他們對黨內同志鬥爭都毫不手軟，對國民黨後代當然會手起刀落，趕盡殺絕。

臺灣現在面臨著空前的危機和考驗；這次全盤罷免藍白立委，不是要幫民進黨爭回國會的多數，而是要反共鋤奸，守護台灣的主權，避免我們的生命、財產、自由、民主受到摧殘。

這次罷免成功進行立委改選的時候，我們也要不分藍綠，而以候選人是否決心反共護台，作爲我們支持與否的標準。

藍營的朋友，請你們務必站出來參與連署，不可缺席。這不僅關係著國家的生死，也關係著藍營朋友自身的存亡。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書







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