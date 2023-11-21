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自由廣場》【北社評論】藍白合是台灣民主發展的重大危機

2023/11/21 05:30

◎ 羅浚晅

二○二四總統大選選情激烈，三位在野候選人，幾個月來企圖整合。但「藍白合」究竟能否真正成局？迄今無人能預測結果，原因在於三位候選人的政治行為，每每缺乏民主機制下正常的理性思維，違反經驗法則；這些親中候選人違背「自由意志」的詭異行徑，足以證明中共介選嚴重。

十月廿二日，中國官媒《環球時報》特意報導富士康遭稅務稽查與土地利用調查，英氣風發的郭台銘瞬間如消風的氣球，不但停止公開行程，對外也不再發言。十一月十四日，中選會公告郭台銘獲得九十萬連署，取得登記參選總統資格，但中共的蠻橫行徑，早就以專制高權剝奪其人性尊嚴，候選人狼狽地連說話的權利都沒有。

受徵召的侯友宜，去年底甫獲得新北市民一一五萬張選票支持。然而，過去精於媒體包裝的侯友宜，在本次選舉中違背自由意志，一開始被強迫主演「九二共識」戲碼，後又在「藍白合」協議上，處處受人擺布。十一月十日，馬辦執行長赴中與北大書記見面後，馬英九在「藍白合」的議題上就開始強力介入。堂堂百年大黨總統候選人，淪為政治魁儡，角色從主角一路演到配角，不勝唏噓。

馬英九疾呼「全民調」，五日後柯文哲竟也同意「讓分」，讓原已瀕臨崩潰的協商又一夕成局。為何密室中，柯文哲甘願簽下不平等協約？從當日柯文哲的鐵青臉色，幕僚與柯家人的潸然淚下告訴我們，其內在心理受到了嚴厲的驚嚇脅迫。十一月十九日，柯文哲雖然再次說法反覆，企圖毀約，但當下第一時間驚恐無助、束手就範的過程，已經讓人見識到背後魔鬼的可怕威力。

兩黨搶著和魔鬼打交道，在野整合早就淪為中共促統的工具。從郭台銘黯淡退場、侯友宜魁儡扮演到柯文哲舉足無措，再再顯示中國對台灣選舉已全面滲透。必須戒慎的是，三位親中候選人在他國強力干預下，連最基本的理性思維與自由意志都不可得，形同工具喪屍，這是台灣民主發展的重大危機！

兩黨密室會談，還不時回頭看著背後魔鬼的眼色，揣摩其意；條件談不攏，雙方也都不敢逕自離場。這些光怪陸離，違背「自由意志」的詭異行徑，實在讓人不寒而慄！三位和魔鬼打交道的人，本應帶領國家願景，卻淪為受控、分贓的魁儡，心中早已沒有人民，德不配位，應為民主社會所唾棄！

（作者為北社副社長、台灣醫事法律學會執行長）

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