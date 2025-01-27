自由開講》美國晶片管制升級：台灣的應對之道與機遇

◎ 陳擷安

美國進一步升級對中國和俄羅斯的晶片出口管制，特別是將製程技術範圍從7奈米擴大至16奈米，對全球半導體供應鏈和市場布局無疑是一大衝擊。作為全球半導體產業的核心，台灣在此次變局中扮演著關鍵角色。如何在挑戰中找尋機會，將是台灣產業與政策制定者需要審慎應對的議題。

根據評估，台積電在中國市場的營收占比僅約10%，且主要集中在成熟製程上。即便美國擴大晶片管制範圍，台積電憑藉其三奈米和五奈米的先進製程領先優勢，短期內對營收影響有限。（記者洪友芳攝）

首先，在短期內穩定供應鏈和市場布局將是台灣的首要任務。台積電作為晶圓代工的全球龍頭，其16奈米製程已廣泛應用於汽車電子、物聯網裝置等市場。根據目前評估，台積電在中國大陸市場的營收占比僅約10%，且主要集中在成熟製程上。即便美國擴大管制範圍，台積電憑藉其三奈米和五奈米的先進製程領先優勢，短期內對營收的影響有限。然而，對於以16奈米為主要收入來源的其他台灣中小型半導體企業，則可能面臨市場萎縮的壓力。台灣產業界需在此階段主動調整產品與市場布局，減少對受管制地區的依賴。

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其次，台灣應積極尋求多元化市場機會以降低風險。美國對中國晶片需求的限制，勢必引導資金與訂單流向其他地區，台灣可藉此深化與美國、日本、南韓和歐洲等「第一級國家」的合作機會，擴大其半導體產業的國際布局。例如，與美國深化半導體產業鏈的合作，推動晶圓代工、先進封裝和材料供應鏈的整合；與歐洲、日本聯手開發車用半導體和綠能科技應用等，都是值得探索的方向。這不僅有助於鞏固台灣的技術優勢，還能進一步強化其在全球半導體供應鏈中的地位。

同時，台灣應利用這次政策變化提升自身技術自主性與核心競爭力。美國的管制政策顯示，全球科技競爭進一步加劇，地緣政治壓力導致各國逐漸追求技術自主。對台灣而言，這是雙刃劍。一方面，台灣的技術領先地位給予其在國際間更大的談判籌碼；另一方面，若無法持續投入研發與創新，可能在國際競爭中逐漸喪失優勢。為此，政府應加大對本土半導體產業的支持力度，包括強化產學合作、擴大關鍵人才培養，以及在政策層面推動更積極的研發補助與減稅方案，進一步鞏固台灣在技術與製造上的領先地位。

美國晶片管制升級對台灣而言是挑戰，也是機遇。透過市場多元化布局、技術領先地位的鞏固以及風險管理策略的靈活應對，台灣有機會在這場國際科技競爭中持續保持關鍵地位。（彭博檔案照）

此外，針對美國計畫對AI晶片建立三級管制的措施，台灣可以把握區域間差異化需求，創造新的成長契機。由於台灣、日本、南韓等友好國家被列為第一級，可以自由取得美國晶片技術與產品，這對台灣的半導體出口形成重要保護。同時，台灣也可在東南亞和中東等第二級國家中尋找合作夥伴，特別是在智慧城市建設、醫療AI應用與邊緣運算等領域發展有潛力的市場，以彌補中國訂單減少所帶來的影響。

最後，台灣在這場科技競賽中還需注意地緣政治的風險管理。美國的晶片管制政策雖對台灣在短期內有利，但長期來看，全球市場分裂與技術壁壘的加深可能對台灣造成不利影響。作為全球供應鏈的重要樞紐，台灣應在美中之間保持謹慎的平衡策略，確保既能持續深化與美國的合作，也不至於完全失去中國這一龐大市場的接觸機會。

美國晶片管制升級對台灣而言既是挑戰，也是機遇。透過市場多元化布局、技術領先地位的鞏固以及風險管理策略的靈活應對，台灣有機會在這場國際科技競爭中持續保持關鍵地位，甚至進一步提升其半導體產業的全球影響力。



（作者為科技集團法務）



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