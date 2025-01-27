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自由開講》美國晶片管制升級：台灣的應對之道與機遇

2025/01/27 17:00

◎ 陳擷安

美國進一步升級對中國和俄羅斯的晶片出口管制，特別是將製程技術範圍從7奈米擴大至16奈米，對全球半導體供應鏈和市場布局無疑是一大衝擊。作為全球半導體產業的核心，台灣在此次變局中扮演著關鍵角色。如何在挑戰中找尋機會，將是台灣產業與政策制定者需要審慎應對的議題。

根據評估，台積電在中國市場的營收占比僅約10%，且主要集中在成熟製程上。即便美國擴大晶片管制範圍，台積電憑藉其三奈米和五奈米的先進製程領先優勢，短期內對營收影響有限。（記者洪友芳攝）根據評估，台積電在中國市場的營收占比僅約10%，且主要集中在成熟製程上。即便美國擴大晶片管制範圍，台積電憑藉其三奈米和五奈米的先進製程領先優勢，短期內對營收影響有限。（記者洪友芳攝）

首先，在短期內穩定供應鏈和市場布局將是台灣的首要任務。台積電作為晶圓代工的全球龍頭，其16奈米製程已廣泛應用於汽車電子、物聯網裝置等市場。根據目前評估，台積電在中國大陸市場的營收占比僅約10%，且主要集中在成熟製程上。即便美國擴大管制範圍，台積電憑藉其三奈米和五奈米的先進製程領先優勢，短期內對營收的影響有限。然而，對於以16奈米為主要收入來源的其他台灣中小型半導體企業，則可能面臨市場萎縮的壓力。台灣產業界需在此階段主動調整產品與市場布局，減少對受管制地區的依賴

其次，台灣應積極尋求多元化市場機會以降低風險美國對中國晶片需求的限制，勢必引導資金與訂單流向其他地區，台灣可藉此深化與美國、日本、南韓和歐洲等「第一級國家」的合作機會，擴大其半導體產業的國際布局。例如，與美國深化半導體產業鏈的合作，推動晶圓代工、先進封裝和材料供應鏈的整合；與歐洲、日本聯手開發車用半導體和綠能科技應用等，都是值得探索的方向。這不僅有助於鞏固台灣的技術優勢，還能進一步強化其在全球半導體供應鏈中的地位。

同時，台灣應利用這次政策變化提升自身技術自主性與核心競爭力。美國的管制政策顯示，全球科技競爭進一步加劇，地緣政治壓力導致各國逐漸追求技術自主。對台灣而言，這是雙刃劍。一方面，台灣的技術領先地位給予其在國際間更大的談判籌碼；另一方面，若無法持續投入研發與創新，可能在國際競爭中逐漸喪失優勢。為此，政府應加大對本土半導體產業的支持力度，包括強化產學合作、擴大關鍵人才培養，以及在政策層面推動更積極的研發補助與減稅方案，進一步鞏固台灣在技術與製造上的領先地位。

美國晶片管制升級對台灣而言是挑戰，也是機遇。透過市場多元化布局、技術領先地位的鞏固以及風險管理策略的靈活應對，台灣有機會在這場國際科技競爭中持續保持關鍵地位。（彭博檔案照）美國晶片管制升級對台灣而言是挑戰，也是機遇。透過市場多元化布局、技術領先地位的鞏固以及風險管理策略的靈活應對，台灣有機會在這場國際科技競爭中持續保持關鍵地位。（彭博檔案照）

此外，針對美國計畫對AI晶片建立三級管制的措施，台灣可以把握區域間差異化需求，創造新的成長契機。由於台灣、日本、南韓等友好國家被列為第一級，可以自由取得美國晶片技術與產品，這對台灣的半導體出口形成重要保護。同時，台灣也可在東南亞和中東等第二級國家中尋找合作夥伴，特別是在智慧城市建設、醫療AI應用與邊緣運算等領域發展有潛力的市場，以彌補中國訂單減少所帶來的影響。

最後，台灣在這場科技競賽中還需注意地緣政治的風險管理。美國的晶片管制政策雖對台灣在短期內有利，但長期來看，全球市場分裂與技術壁壘的加深可能對台灣造成不利影響。作為全球供應鏈的重要樞紐，台灣應在美中之間保持謹慎的平衡策略，確保既能持續深化與美國的合作，也不至於完全失去中國這一龐大市場的接觸機會。

美國晶片管制升級對台灣而言既是挑戰，也是機遇。透過市場多元化布局、技術領先地位的鞏固以及風險管理策略的靈活應對，台灣有機會在這場國際科技競爭中持續保持關鍵地位，甚至進一步提升其半導體產業的全球影響力。


（作者為科技集團法務）

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