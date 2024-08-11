自由廣場》柯文哲法治觀念差 京華城案踩紅線

◎ 袁冰凝

前台北市長柯文哲因京華城案，被控涉嫌圖利，問題到底出在哪裡？觀察整起事件，筆者認為柯文哲法治觀念薄弱，未能謹守法律分際，以致踩到法律紅線而不自知。

首先，非屬都更區的京華城，其容積率準用都更容積獎勵辦法，從五六○％暴增到八四○％，及比照都更以綠建築、智慧建築、耐震設計給予廿％的容積獎勵，是柯市府為威京集團京華城量身訂做，並無前例曾適用過，顯然已違反《行政程序法》第六條「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」規定。

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其次，擴增京華城的容積率，並無法律授權依據，顯然已違反《行政程序法》第十條「行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的」規定。

再者，柯市府當時擬擴增京華城的容積率時，包括府內法務局、都發局及多位都審委員都曾表示反對意見，認為「於法無據」，但柯文哲仍恣意核准，顯然已違反《行政程序法》第四條「行政行為應受法律及一般法律原則拘束」規定。

此外，柯文哲親自違規蓋章「核定」京華城擴增容積率及給予廿％容積獎勵，卻說京華城陳情案「只是轉送，不是交辦」，但依《公務人員保障法》第十七條規定，公務人員對於長官監督範圍內所發之命令有服從義務，如認為該命令違法，應負報告之義務；該管長官如認其命令並未違法，而以「書面署名下達」時，公務人員即應服從；其因此所生之責任，由該長官負之。據此，柯文哲即使欲將責任推給基層公務員，恐亦難以卸責。

（作者為法務人員）

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