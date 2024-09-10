自由開講》中國的海上霸權夢？柬埔寨成為新跳板！

◎張詠翔

柬埔寨國防部9月4日證實，中共將於明年移交兩艘056型巡防艦，作為執行近海巡邏的用途。然而早在去年12月，衛星影像即顯示，中共兩艘056A型巡防艦駐紮在瑞姆海軍基地，引發國際社會擔憂，中國可能在想在柬埔寨建立永久性軍事基地。

柬埔寨國防部表示，中國最快明年向柬埔寨海軍移交2艘056型輕型巡防艦。（彭博檔案照）

中共意圖建立軍事基地

中共聲稱移交巡防艦是為支持柬埔寨的海上巡邏與區域安全，但外界普遍認為，此舉是伺機在柬埔寨建立軍事基地的策略，瑞姆海軍基地的擴建計畫也顯示出中國軍事存在的強化，這不僅是單純的軍事合作，更是為了鞏固中國在東南亞地區的軍事影響力。

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威脅國際秩序與印太安全

中共在柬埔寨的軍事擴張計畫可能對國際秩序造成重大挑戰，尤其是對印太地區的安全構成威脅。瑞姆基地的位置極具戰略價值，靠近南海和馬六甲海峽，這些都是全球貿易和能源運輸的重要樞紐。中共在此地的軍事部署，恐擾亂地區平衡，並引發周邊國家對中國軍力崛起的警戒。

中共區域影響力的擴張

透過提供巡防艦和參與瑞姆海軍基地的擴建計畫，中共正在擴展其於東南亞區域的影響力。此舉不僅加強中國在南海的軍事力量，還可能對東協國家帶來外交和安全上的壓力。柬埔寨作為中國在東南亞的親密夥伴，未來將成為中國軍力投射的關鍵節點，對區域國家而言是極大的威脅。

國際社會需加強警覺

面對中共在柬埔寨的軍事部署，國際社會必須保持高度警覺，西方國家與印太地區的盟友應加強合作，確保區域安全不會因為中國的軍事擴張而受到威脅。更應透過多邊安全合作機制，如美日印澳四邊安全對話（QUAD）等，協助遏制中國的軍事野心，維護印太地區的和平與穩定。

（作者為學生）

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