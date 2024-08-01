晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國際一致抗中！維護台灣海峽航行自由的決心

2024/08/01 12:00

◎陳俊

近期加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）與美國海軍在東海進行聯合演練，並從北向南穿越台灣海峽，引起國際關注，根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic的資訊顯示，蒙特婁號由北向南通過台灣海峽，此舉不僅展示加拿大對維護印太地區自由開放的決心，也再次挑戰中共對台海的敏感神精。

國際合作：美加聯手訓練

美國海軍太平洋艦隊在其臉書粉絲專頁上發布以「一起訓練，一起更強（Training together, Stronger together）」為題的貼文，指出美國海軍勃克級飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）與加拿大蒙特婁號在東海進行雙邊行動，這次聯合行動強調，美國與加拿大在軍事合作上的緊密關係，也表明兩國在印太地區維護航行自由的共同立場，不僅增強雙方的作戰能力，也對中共構成戰略壓力。

這次聯合行動強調，美國與加拿大在軍事合作上的緊密關係，也表明兩國在印太地區維護航行自由的共同立場，不僅增強雙方的作戰能力，也對中共構成戰略壓力。（圖片來源：U.S. Pacific Fleet官方臉書）

加拿大立場：更多軍艦將通過台灣海峽

加拿大駐台代表倪傑民表示，今年還會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽，預計一年至少有三艘加拿大軍艦穿越台海，頻繁的軍艦通行表明加拿大在面對中共威脅毫不畏懼，儘管中共反對他國船艦在台海航行，但加拿大此舉表達對國際法和國際水域航行自由的支持，倪傑民的聲明強調加拿大在面對國際事務不會被威脅所動搖的決心。

中共的強硬態度與國際反應

中共對他國軍艦穿越台灣海峽的行為持強硬態度，認為此舉危害中共的主權，並多次以軍機盤旋逼近的方式恐嚇他國船艦，然美國及其盟友包括加拿大在內，無視中共的威脅，堅持按照國際法行使航行自由的權利，這種態度的對立反映國際社會對中共霸權行為的不滿。

結語

隨著越來越多的國家加入美國和加拿大的行列，穿越台灣海峽已成為維護國際水域航行自由的重要象徵，此舉向中共傳達明確的訊息，即國際社會不會屈服威脅，而是會團結一致，捍衛基於規則的國際秩序，加拿大與美國的聯合行動以及未來更多加拿大軍艦的通行，將進一步鞏固國際共識，對抗中共的霸權行為，維護印太地區的和平與穩定。

（作者為兩岸情勢研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書