自由開講》國際一致抗中！維護台灣海峽航行自由的決心

◎陳俊

近期加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）與美國海軍在東海進行聯合演練，並從北向南穿越台灣海峽，引起國際關注，根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic的資訊顯示，蒙特婁號由北向南通過台灣海峽，此舉不僅展示加拿大對維護印太地區自由開放的決心，也再次挑戰中共對台海的敏感神精。

國際合作：美加聯手訓練

美國海軍太平洋艦隊在其臉書粉絲專頁上發布以「一起訓練，一起更強（Training together, Stronger together）」為題的貼文，指出美國海軍勃克級飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）與加拿大蒙特婁號在東海進行雙邊行動，這次聯合行動強調，美國與加拿大在軍事合作上的緊密關係，也表明兩國在印太地區維護航行自由的共同立場，不僅增強雙方的作戰能力，也對中共構成戰略壓力。

請繼續往下閱讀...

這次聯合行動強調，美國與加拿大在軍事合作上的緊密關係，也表明兩國在印太地區維護航行自由的共同立場，不僅增強雙方的作戰能力，也對中共構成戰略壓力。（圖片來源：U.S. Pacific Fleet官方臉書）

加拿大立場：更多軍艦將通過台灣海峽

加拿大駐台代表倪傑民表示，今年還會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽，預計一年至少有三艘加拿大軍艦穿越台海，頻繁的軍艦通行表明加拿大在面對中共威脅毫不畏懼，儘管中共反對他國船艦在台海航行，但加拿大此舉表達對國際法和國際水域航行自由的支持，倪傑民的聲明強調加拿大在面對國際事務不會被威脅所動搖的決心。

中共的強硬態度與國際反應

中共對他國軍艦穿越台灣海峽的行為持強硬態度，認為此舉危害中共的主權，並多次以軍機盤旋逼近的方式恐嚇他國船艦，然美國及其盟友包括加拿大在內，無視中共的威脅，堅持按照國際法行使航行自由的權利，這種態度的對立反映國際社會對中共霸權行為的不滿。

結語

隨著越來越多的國家加入美國和加拿大的行列，穿越台灣海峽已成為維護國際水域航行自由的重要象徵，此舉向中共傳達明確的訊息，即國際社會不會屈服威脅，而是會團結一致，捍衛基於規則的國際秩序，加拿大與美國的聯合行動以及未來更多加拿大軍艦的通行，將進一步鞏固國際共識，對抗中共的霸權行為，維護印太地區的和平與穩定。

（作者為兩岸情勢研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法