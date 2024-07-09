自由開講》中國與白俄羅斯的軍事合作：掩蓋真相的表象！

◎危妮郝

中白聯合軍演：表面的反恐合作

中國國防部近日宣布，中國和白俄羅斯軍隊將於本月在白俄羅斯布列斯特市進行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練。官方聲明指出，這次聯訓以執行反恐怖行動任務為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同完成營救人質和聯合反恐行動等課目演練，旨在提升參訓部隊的訓練水平和協同能力。然而，這次聯合軍演背後的真正意圖，值得我們深入思考。

圖為中國參與訓練人員已抵達白俄羅斯某空軍基地。（圖片來源：中國解放军报微博）

上海合作組織：中國與俄羅斯的區域影響力

白俄羅斯在本月4日正式加入「上海合作組織」（SCO），成為這個由中國和俄羅斯領導的區域組織的第十個成員。這一舉動無疑是中國和俄羅斯在東歐擴大影響力的又一重要步驟。白俄羅斯地處東歐，與波蘭接壤，其地理位置對於中俄兩國在該地區的戰略部署具有重要意義。通過上合組織，中國和俄羅斯可以在經濟、政治和軍事上進一步加強對該地區的控制。

請繼續往下閱讀...

閱兵儀式：中白關係的象徵

新華社報導，白俄羅斯在首都明斯克舉行了解放80週年慶祝閱兵活動，中國人民解放軍儀仗司禮大隊應邀參加了這次活動。這次閱兵儀式不僅是對歷史的紀念，更是對中白兩國軍事合作的象徵性展示。中國通過這種高調的軍事互動，表達了對白俄羅斯的支持，同時也展示了自身在國際舞台上的軍事實力。

中國的擴張主義

然而，我們不應忽視的是，中國在與白俄羅斯的軍事合作中所體現出的擴張主義傾向。這些軍事演習和聯合訓練，表面上是為了提升反恐能力，實際上卻可能是中國擴大其在東歐地區影響力的一種手段。中國通過與白俄羅斯的合作，不僅可以獲取戰略上的優勢，還可以在國際上展示其軍事力量，進一步鞏固其在全球的霸權地位。

支持台灣的國防政策

在面對中國這種擴張主義行為的同時，我們必須支持台灣的國防政策。台灣的國軍在面對來自中國的威脅時，應該繼續加強軍事訓練和國防建設，提升自身的防衛能力。台灣的安全和穩定，不僅關係到全體台灣人民的福祉，也對亞太地區的和平與穩定具有重要意義。

結論：警惕中國的軍事野心

總而言之，中國與白俄羅斯的軍事合作，看似是為了提升反恐能力，實際上卻隱藏著更深層次的戰略意圖。作為國際社會的一員，我們應該警惕中國的這種擴張主義行為，同時積極支持台灣的國防政策，確保台灣和亞太地區的和平與穩定。

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法