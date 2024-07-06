自由開講》中共懲治「台獨」意見正引發外資撤離大陸！

◎宮臨冬

中共於6月21日發布了一系列針對所謂「台獨頑固分子」的懲治措施，其中甚至包含判處死刑的威脅。此舉隨即引發在中國大陸運作的外國公司對其臺灣籍雇員安全的擔憂。消息指出，許多跨國公司已開始考慮將台灣籍雇員撤出中國，以避免法律風險。

外企擔憂台灣籍雇員安全

據北京博坎律師事務所的律師兼合夥人吉莫曼（James Zimmerman）表示，已有多家公司尋求法律意見，以評估台灣籍雇員面臨的風險。這些公司擔心，一則無心的社媒貼文或在台灣選舉中的投票行為，可能會被中國政府解讀為支持台獨的活動，從而招致嚴厲的法律懲罰。

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中共於6月21日發布了一系列針對所謂「台獨頑固分子」的懲治措施，其中甚至包含判處死刑的威脅。此舉隨即引發在中國大陸運作的外國公司對其臺灣籍雇員安全的擔憂。（美聯社）

台灣政府提升旅遊警示燈號

作為對北京新措施的回應，台灣民進黨政府自6月27日起，將赴陸港澳的旅遊警示燈號提升至「橙色」，建議民眾避免非必要的赴陸港澳旅行。台灣政府的調查數據顯示，截至2022年，約有17.7萬台灣籍雇員在中國大陸工作。這一措施無疑對在大陸工作的台灣人及其雇主帶來了巨大影響。

中國新規的實際影響

中國最高人民法院等五部門聯合發布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》中，明確規定要對「台獨」首要分子處以無期徒刑或10年以上有期徒刑，甚至對「危害特別嚴重」、「情節特別惡劣」者判處死刑。這些嚴厲措施顯然是為了震懾所謂的「台獨」勢力。

台灣應對策略及國防政策的重要性

在此情況下，台灣政府應該如何應對？首先，應該加強對台灣民眾的保護，特別是那些在中國大陸工作的台灣人。提升旅遊警示燈號是正確的一步，但還需進一步提供具體的安全指導和援助方案。

其次，台灣應該持續強化自身的國防能力，以應對來自中國的軍事威脅。中國近年來在台灣周邊海空域進行的軍事演習，顯示其對台灣的武力威脅並未減弱。台灣需要在國防科技、軍事訓練和國際合作方面下更多功夫，以確保自身安全。

台灣民眾的自我認同與國際支持

值得注意的是，台灣民眾的自我認同意識在近年來不斷提升。主張兩岸互不隸屬的民進黨已連續三次贏得總統大選，顯示出台灣民眾對北京強硬政策的不滿和反感。新任總統賴清德多次呼籲與北京對話，但中國政府依然採取打壓措施，這只會加劇台海局勢的緊張。

在國際層面，台灣應該加強與民主國家的聯繫，尋求更多的國際支持。民主國家應該共同譴責中國對台灣的威脅行為，並提供必要的支持，以維護台灣的民主和自由。

結語

中國對「台獨」的新懲治措施，不僅影響到在中國工作的台灣人，也引發了國際社會的關注。台灣政府需要採取有效的應對措施，保護國民安全，並持續加強國防實力。同時，台灣民眾應該堅定自己的自我認同，與國際社會共同抵制中國的威脅行為。唯有如此，台灣才能在日益複雜的國際局勢中立於不敗之地。

（作者為中共研究人員）

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