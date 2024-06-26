自由開講》賴清德回應中國懲治臺獨法律：民主不是犯罪，中國無權制裁臺灣人民

◎茜茜

中國近期發布針對臺獨的懲治「意見」，其中「分裂國家」罪最重可判死刑，甚至包括跨國追訴的相關行動，引發臺灣及國際社會的高度關注與譴責，總統賴清德強烈反對這項法律，認為這將對兩岸未來和平發展無助，並重申民主價值的重要性；本文將深入探討賴總統對此事件的回應及其對兩岸關係和國際社會的影響，分四個部分進行分析。

中國懲治臺獨法律對兩岸和平的威脅

中國發布的針對臺獨的懲治意見，不僅極具威脅性，且將對兩岸關係造成嚴重破壞，然該法律將不贊成統一的所有臺灣政黨和人士都視為臺獨，並以嚴厲的刑罰進行懲治，包括判處死刑和跨國追訴，這無疑會加劇兩岸的緊張局勢，這種做法忽視了臺灣人民的意願和臺灣的民主制度，將臺灣的政治議題上升到嚴重的刑事犯罪層面，勢必會導致兩岸關係進一步惡化。

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賴總統的強烈回應

賴清德總統針對中國的這項法律做出了強烈回應，明確表示「民主不是犯罪，專制才是罪惡」，他強調，中國無權制裁臺灣人民的主張，更無權跨域追訴臺灣人民，賴總統的這番言論，不僅重申了臺灣的民主價值，還表達了對中國專制制度的強烈譴責，他的回應反映了臺灣政府和人民對中國威脅行為的不滿和堅定立場，並呼籲國際社會關注此事，共同抵制中國的霸權行為。

對兩岸未來發展的影響

賴總統的回應表明，臺灣不會屈服於中國的威脅，兩岸關係未來發展將面臨更大的挑戰，賴總統呼籲中國正視中華民國的存在，與臺灣民選合法政府進行交流對話，這才是增進兩岸人民福祉的正確途徑；然中國一味強硬的態度只會讓兩岸關係越來越疏遠，臺灣堅持民主和自由的價值觀，而中國的專制和高壓政策必將導致更多臺灣人民對兩岸統一失去信心，兩岸和平發展的前景更加黯淡。

賴總統的回應表明，臺灣不會屈服於中國的威脅，兩岸關係未來發展將面臨更大的挑戰，賴總統呼籲中國正視中華民國的存在，與臺灣民選合法政府進行交流對話，這才是增進兩岸人民福祉的正確途徑。（路透社）

國際社會的關注與支持

中國對臺灣的高壓政策，不僅引發臺灣政府和人民的強烈反應，也引起了國際社會的高度關注，賴總統強調「民主不是犯罪，專制才是罪惡」的言論，呼籲國際社會共同譴責中國的霸權行為，並支持臺灣的民主發展，國際社會的支持對於臺灣抵抗中國壓力至關重要，只有在國際力量的共同努力下，才能夠有效遏制中國對臺灣的威脅，保障臺灣人民的安全和福祉。

結論

中國針對臺獨的懲治意見，對兩岸未來和平發展無助，反而加劇了兩岸關係的緊張，賴清德總統的強烈回應，不僅重申了臺灣的民主價值，還呼籲中國正視中華民國的存在，進行對話交流才是解決兩岸問題的正確之道；同時，賴總統的言論也引發了國際社會的關注與支持，這對臺灣抵抗中國壓力、保障人民安全和福祉至關重要，只有通過和平對話和國際社會的共同努力，才能夠實現兩岸關係的長期穩定和發展。

（作者為研究生）

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