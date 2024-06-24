自由開講》中共為何加大對臺法律戰？

◎林哲宇

近期，中國大陸對臺灣的法律戰有明顯升級的趨勢，針對臺獨勢力的法律打壓不僅體現在嚴苛的法規發布上，更在於其對臺灣的政治、經濟與社會層面的全面施壓，那麼，中共為何要加大對臺法律戰？

首先，中共加大對臺法律戰的目的是為了強化其對臺灣的管轄權與控制力，隨著臺灣民主制度的發展與國際影響力的增強，中共愈發擔心臺灣會走向實質上的獨立，因此，中共欲通過制定嚴厲的法律來遏制臺灣獨立運動，試圖在法律層面上構建對臺灣的威懾力量。

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中共欲通過制定嚴厲的法律來遏制臺灣獨立運動，試圖在法律層面上構建對臺灣的威懾力量。（美聯社）

其次，這一系列法律戰術也係為反映中共對內部政治的需求，中共領導層希望通過對臺強硬措施來鞏固其在國內的政治權威，轉移國內民眾對經濟問題和社會矛盾的關注，藉由強調國家主權與統一，試圖在國內營造一種緊迫的愛國主義氛圍，從而鞏固其執政基礎。

除此之外，國際局勢變化也是中共加大對臺法律戰的重要原因之一，隨著美國及其盟友對臺灣的支持日益增強，中共感受到來自國際社會的壓力和挑戰，在此背景下，中共希望通過法律手段來展示其對臺政策的強硬態度，向國際社會傳遞一個明確的信息：臺灣是中國的一部分，臺灣問題是中國內政。

最後，科技與資訊戰的發展也促使中共加大對臺法律戰，利用法律途徑來限制臺灣的國際活動空間，並打壓臺灣在國際上的聲音，這些法律措施包括對臺灣媒體的封鎖、對臺灣政府、學者的限制，以及對臺灣企業的制裁等。

總而言之，中共加大對臺法律戰的原因是多方面的，既有對內鞏固政治權威的需求，也有對外展示強硬態度的考量，臺灣必須提高警惕，加強自身的法律防禦能力，同時尋求國際支持，共同應對來自中共的法律戰壓力，唯有如此，臺灣才能在複雜的兩岸關係中立於不敗之地，繼續維護自身的主權與安全。

（作者為政大政治系學生）

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