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自由開講》許皓鋐逆轉勝中國選手／其致勝關鍵值得賴政府效仿！

2024/07/05 10:54

◎張天泰

台灣本土棋士許皓鋐近日在應氏盃八強戰，持白一點勝中國棋士李欽誠，闖進四強，成為第一名闖進應氏盃四強的台灣本土棋士。過去在亞運許便曾逆轉中國棋王柯潔，為台灣奪得圍棋史上第一金，許曾分享逆轉勝關鍵：「我持續在等他（對手）的失誤。」

台灣本土棋士許皓鋐近日在應氏盃八強戰，持白一點勝中國棋士李欽誠，闖進四強，成為第一名闖進應氏盃四強的台灣本土棋士。（中央社）

現在兩岸關係緊張，賴政府和中國中共在兩岸關係對弈，應學習等中共失誤的理性冷靜。中國現在雖為大國巨人，但心理仍為不成熟巨嬰狀態，睚眥必報，且喜歡從弱勢族群下手立威，如對台灣農漁民進行養套殺路數，強押台灣漁民擄回中國立威，普天之下只看得起美國的霸主心態。

但中共的重大失誤正從其沐猴而冠、妄自尊大的極端自我中心的心理而生，包含習近平想當皇帝，用人唯效忠，導致中國經濟和政治的雙困局。然而，現在身在自由民主台灣的中國國民黨，卻認為兩岸關係惡劣，是賴清德總統堅持新兩國論所導致，並批評現在民進黨政府是台獨神主牌作祟和意識形態治國，卻不敢面對中共認為國民黨的中華民國已亡，及中共軍事侵台後，狡兔得而獵犬烹，民進黨不是第一個被滅的政黨，而是中國國民黨的真相。

故在兩岸關係方面，藍綠白共護「台灣主體性」才是正路，經過台灣主體性意識行動的集結，以及足以形成國族面貌與內涵的政治文化工程，進行台灣認同的國家轉型。另一方面，在兩岸關係政策行動上，台灣也需在國際外交合縱連橫，和世界其他民主國家聯盟，增加台灣可用的實際籌碼，包括持續精進國防武力和強化全民國防政策、和美國為首的國際民主國家連線團結，以及進行台灣半導體的政治經濟外交。

中國中共因為極端自我中心，忽略台灣民調早已顯示，高達82%反對「一中原則」，近9成台灣民眾反對「一國兩制」，有50%民意行動表示支持台灣獨立，所以在兩岸關係上，持續發生重大失誤，台灣棋士許皓鋐 「我持續在等他（對手）的失誤。」的逆轉勝中國棋王秘訣，賴政府應學習起來，有等待中共失誤的理性冷靜，在兩岸關係對弈最後逆轉勝！

（作者為政治工作者）

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