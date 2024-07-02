自由開講》從退輔會推動穩定就業的經驗供募兵制參考

推動募兵要從基本面著手，基本面就是讓軍人成為有競爭力的行業。（資料照）

◎李文忠／前退輔會副主委

退輔會承蒙上屆立法院將「穩定就業津貼」入法，6月28日公告「促進退除役官兵穩定就業津貼發給辦法」。此一政策推動六年餘，成效斐然。推介就業人數從105年5千5百餘人，至112年增加至1萬餘人，成長近一倍；穩定就業人數（3個月未離職）從105年2千5百餘人，至112年增加至8千5百餘人，成長2.4倍。

上述成績說不容易很不容易，說簡單也很簡單。不容易是就業率增加3%、5%談何容易，問問勞動部就知道了。說簡單是就做基本功，面對問題，提出配套就會有成效。怎麼做呢？為了給新政府一點建議，在此不厭其煩，再老王賣瓜一番。

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首先，確認核心任務或者說政策優先。退輔會的五大任務是：就養、就醫、就學、就業及服務照顧，隨著時間推移，就學、就業的重要性大幅提高，特別是在推動募兵制後，政府如果不努力替官士兵安排好退後職涯發展，我們就難以獲得質優量足的兵源。

其次，掌握問題的核心或者說困難所在，再提出解方。研究顯示：一般退伍軍人的發展不算順遂，或者說許多人主觀上並不滿意。研究也顯示：原因出在一、缺乏技術、專業、證照，二、年齡過大，三、不適應。年齡是沒辦法的事。退輔會推出的「穩定就業方案」就在同時解決1、3兩個問題。另外，為了解決關鍵的第1項，我們針對榮民為了取得技術、專業、證照的上進行為包括：補習、買參考書、接受訓練、唸大學都提供全額補助。還有，更基本、更大規模的「軍職職涯轉換」、「產學合作」、「產訓合作」仍在部會協調中，一旦成真，台灣將成為全世界最照顧退伍軍人的國家不是之一，對未來募兵裨益甚大。

上述政策推動都要花錢，政府如果只會花錢算不得什麼本事，重要在政策效果，政策效果已如第一段所述。

第三，政策相關配套。以前的作法是，就學、就業、職訓是未來最重要的工作，預備去，go！一個人沒增加，一塊錢沒增加，面對新問題沒有拿出新辦法會達成任務？這叫竹篙鬥菜刀。我們的作法是：一、列為業管處的KPI，二、第一線執行機構的績效考核從15%提高到40%，三、相關工作同仁接受基本專業訓練，四、業管同仁升遷必須具備專業資歷，五、以委外方式大幅增加專業人力，六、大幅增加相關經費、設備及空間，七、增設獎勵金鼓勵同仁，八、最重要地，推出「穩定就業方案」等有感政策，讓第一線同仁感到被需要，有成就感。九、最後，定期下去聽取意見，解決基層的困難。

簡單地說，退輔會不只是指揮部，更是後勤部，提供指導、資源、誘因，解決問題，然後要求同仁把事情做好，然後就做好了！

說到這裡，不禁要與國防部的募兵制比較。募兵制一直碰到種種問題及壓力，軍人一向講求使命必達，但不得其法，沒有配套。碰到困難就全軍動起來，司令部＞指揮部＞旅＞營＞連，一層一層壓下去，結果不會如預期，只會募到更多不合格／退訓的官士兵。

少子化是全世界的趨勢，各行各業都在搶人，台積電也在搶人，但它不必搶人，許多人搶著進入，因為它是有競爭力的公司。換句話說，推動募兵要從基本面著手，基本面就是讓軍人成為有競爭力的行業，包括一、薪資待遇福利，二、軟體措施如合理的管教、公平的升遷制度、有效能的做事方式及成就感，三、社會地位，四、退後出路。這些在在需要國防部乃至政府乃至全民支持才能成功，以後有把握再提出政策建議。

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