自由開講》 歷史系友談歷史系的出路：為歷史人創造更多價值

◎ 連克

本人忝為成大歷史系的畢業生，也想為未來想要就讀歷史系、正在就讀歷史系的後輩們，講幾句話。（資料照）

最近因為母校母系申請分發掛零，使得最近關於文科的出路，成為大眾的討論話題，甚至有系上教授，還為此投書媒體，我認為這都是很好的現象，本人忝為成大歷史系的畢業生，也想為未來想要就讀歷史系、正在就讀歷史系的後輩們，講幾句話。

歷史學系或研究所的畢業證書，確實對你們未來進入職場沒有太大的幫助，這是因為我們在學校學習的知識或是素養，跟現代社會的企業並沒有結合，像我本身是歷史碩士，在出社會投履歷時，因為非本科系，甚至有企業是以大學學歷核給薪資的，這是必須面對的問題，理工科系為什麼會很熱門？不只是因為在求職上他們學習的知識是企業要的，更是因為這些企業多已有學長姊在其中任職，透過內推的方式，他們更容易獲得相關企業的工作機會，這就是他們在學歷上的優勢。

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在現代社會，比學歷更有保障的是證照，因為證照是進入一些職業的門檻，歷史系的畢業生大多會選擇考公務人員或是教師，也是因為歷史學的專業本身並沒有證照保障，透過取得資格、獲得位置，才有繼續發展的可能。在民主的時代，人人都可以讀歷史、寫歷史，像是作家陳耀昌是醫師，寫出了很好的歷史小說，黃一農是美國天文學博士，卻成為中央研究院人文及社會科學組院士；他們都為歷史的研究或推廣，做出了很大的貢獻，感動了無數人。有沒有可能有一天，歷史系的畢業生透過專業，真的也能為其他領域的發展做一些什麼？

上述問題可能會有進入其他專業，門檻過高的問題，畢竟要跨領域，沒有這麼容易。那難道就讀歷史系就不行嗎？當然不是。我希望就讀歷史系的同道們，可以去尋找歷史專業的利基，例如我國現在推動轉型正義工程，其實需要很多能夠查找、解讀政治檔案的人才；或是在文化資產保存上，歷史專業的參與度其實也不夠；又或如博物館、美術館內，也會有需要歷史解說、策展的人才。也就是說，請大家在就讀大學時，就去思考自己未來想要成為什麼樣的大人？如果你有想做的工作，那在求學階段就可以做目標管理了，有一個職業或是位置，才能讓自己的專業持續發展，如有能力，就去感動社會大眾，將這個利基擴大，為歷史人創造更多價值。

（作者為文史工作者、國立成功大學歷史學系100級、歷史學研究所103級畢業生）

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