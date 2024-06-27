晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》 歷史系友談歷史系的出路：為歷史人創造更多價值

2024/06/27 19:00

◎ 連克

本人忝為成大歷史系的畢業生，也想為未來想要就讀歷史系、正在就讀歷史系的後輩們，講幾句話。（資料照）  

最近因為母校母系申請分發掛零，使得最近關於文科的出路，成為大眾的討論話題，甚至有系上教授，還為此投書媒體，我認為這都是很好的現象，本人忝為成大歷史系的畢業生，也想為未來想要就讀歷史系、正在就讀歷史系的後輩們，講幾句話。

歷史學系或研究所的畢業證書，確實對你們未來進入職場沒有太大的幫助，這是因為我們在學校學習的知識或是素養，跟現代社會的企業並沒有結合，像我本身是歷史碩士，在出社會投履歷時，因為非本科系，甚至有企業是以大學學歷核給薪資的，這是必須面對的問題，理工科系為什麼會很熱門？不只是因為在求職上他們學習的知識是企業要的，更是因為這些企業多已有學長姊在其中任職，透過內推的方式，他們更容易獲得相關企業的工作機會，這就是他們在學歷上的優勢。

在現代社會，比學歷更有保障的是證照，因為證照是進入一些職業的門檻，歷史系的畢業生大多會選擇考公務人員或是教師，也是因為歷史學的專業本身並沒有證照保障，透過取得資格、獲得位置，才有繼續發展的可能。在民主的時代，人人都可以讀歷史、寫歷史，像是作家陳耀昌是醫師，寫出了很好的歷史小說，黃一農是美國天文學博士，卻成為中央研究院人文及社會科學組院士；他們都為歷史的研究或推廣，做出了很大的貢獻，感動了無數人。有沒有可能有一天，歷史系的畢業生透過專業，真的也能為其他領域的發展做一些什麼？

上述問題可能會有進入其他專業，門檻過高的問題，畢竟要跨領域，沒有這麼容易。那難道就讀歷史系就不行嗎？當然不是。我希望就讀歷史系的同道們，可以去尋找歷史專業的利基，例如我國現在推動轉型正義工程，其實需要很多能夠查找、解讀政治檔案的人才；或是在文化資產保存上，歷史專業的參與度其實也不夠；又或如博物館、美術館內，也會有需要歷史解說、策展的人才。也就是說，請大家在就讀大學時，就去思考自己未來想要成為什麼樣的大人？如果你有想做的工作，那在求學階段就可以做目標管理了，有一個職業或是位置，才能讓自己的專業持續發展，如有能力，就去感動社會大眾，將這個利基擴大，為歷史人創造更多價值。

（作者為文史工作者、國立成功大學歷史學系100級、歷史學研究所103級畢業生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書