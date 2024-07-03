自由開講》「大進滿88」號事件：謹慎面對中國海警挑釁

◎陸霆威

7月2日晚間，澎湖籍「大進滿88」漁船在金門海域作業時，遭到中國海警船強行登檢並扣押帶走，這一事件引發了台灣社會的高度關注。根據海巡署的新聞稿，當晚8時14分許，澎湖籍「大進滿88」漁船在金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）的海域，遭到中國海警14057、14603等2艘船隻的登檢扣押。

昨日晚間，澎湖籍「大進滿88」漁船在金門海域作業時，遭到中國海警船強行登檢並扣押帶走，引發台灣社會的高度關注。中國海警示意圖。（民眾提供／記者翻攝）

海巡署的迅速反應

在接獲報案後，海巡署立即調派距離案發現場最近的海巡艇10081艇和3505艇急速馳援，並採取攔截航線深入船隊中，試圖救援「大進滿88」漁船。此外，海巡署還增派10039艇緊急出勤前往協助處理。然而，晚間9時14分，海巡艇10081在距「大進滿88」漁船僅1.6浬處遭到3艘中國海警船攔阻。此時，海巡署立即向中方廣播要求立即釋放「大進滿88」漁船，但中方亦進行廣播喊話，要求台方勿干擾。

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中國海警的強硬態度

根據海巡署偵獲的情報，周邊尚有4艘中國海警船正往現場集結。在多次廣播未果的情況下，海巡署為避免升高衝突，最終決定停止緊追。晚間10時，「大進滿88」漁船已遭中方帶往圍頭港，其被登檢位置距中國晉江11.2浬，且當時正值中國大陸伏季休漁期間。

中國海警的政治操作

此次事件再次凸顯了中國海警的強硬態度及其背後的政治操作意圖。海巡署呼籲中方勿藉此事件進行政治操作，以免損害兩岸關係，並要求儘速釋放「大進滿88」漁船及船員。這一事件提醒我們，中國在處理兩岸漁業糾紛時，往往採取強硬甚至武力手段，意圖在國際社會中彰顯其對台灣的主權聲索。

支持國軍與國防政策

面對中國海警的頻繁挑釁，台灣必須強化國防，特別是海洋防衛力量，以確保我國漁民的安全和權益。此次事件中，海巡署的迅速反應和專業表現值得肯定，但我們也應意識到，在面對中國這樣強大的對手時，僅靠海巡力量仍顯不足。我們需要進一步提升國軍的海上巡防能力，增強軍事演習和合作，確保在緊急情況下能夠迅速有效地保護我國漁民和領海安全。

未來展望

未來，台灣應加強與國際社會的合作，尤其是與美國、日本等友好國家的海上安全合作，共同維護亞太地區的和平穩定。同時，我們也應該呼籲國際社會關注中國在東海、南海地區的不當行為，制止其擴張行為，並通過國際法和多邊機制，保障我國的主權和漁民的合法權益。

結論

此次「大進滿88」漁船被扣押事件，揭示了中國在兩岸關係中的霸凌行徑，並提醒我們必須時刻警惕，強化國防，支持國軍，保護我們的漁民和國土。唯有如此，我們才能在國際舞台上立於不敗之地，確保台灣的長治久安。

（作者為中共研究人員）

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