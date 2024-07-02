自由開講》浙大女神楊謹聞事件／揭示中國的現況隱憂！

◎張亞柔

近日，浙江大學的楊謹聞在畢業典禮上代表所有畢業生致詞，表達了在中國大地上發光的理想，但被揭發已申請赴美留學，引發網友熱議。楊謹聞是中共重點栽培的學生，曾多次獲得獎學金和榮譽，並擔任學生領導職務。這一事件反映了越來越多的中國人選擇離開，包括富人和受過良好教育的人。根據國際投資移民顧問公司Henley & Partners的報告，預計今年將有15200名中國富豪移民，主要原因包括經濟不確定性、地緣政治緊張及海外機會的吸引。

近日，浙江大學的楊謹聞（中）在畢業典禮上代表所有畢業生致詞，表達了在中國大地上發光的理想，但被揭發已申請赴美留學，引發網友熱議。（翻攝微博）

中國當前面臨經濟前景不明朗及政治和社會控制加劇的局面。許多中國人對未來感到不安，尤其是在高壓的政治環境和經濟不穩定的情況下，對前景失去信心。生活在中國的中產階級和富人群體，儘管擁有一定的經濟基礎，但對於長期發展和生活質量的憂慮逐漸增強，這促使他們考慮移民以尋求更好的生活環境。

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相比之下，美國開放的社會環境、穩定的經濟和豐富的教育資源吸引了眾多中國人。美國的大學和研究機構在全球享有盛譽，對於追求高等教育和研究的人士而言具有強大的吸引力。此外，美國多元化的社會氛圍和相對寬鬆的政策也使得許多人認為在這裡能夠實現更自由和更高質量的生活。

楊謹聞申請赴美留學的事件突顯中國目前的社會現狀及許多人的移民趨勢。隨著經濟和政治環境的挑戰，越來越多的中國人選擇離開，尋求在海外的發展機會和生活品質。反映出在全球化背景下，人們對於自由、教育和經濟機會的追求，也顯示中國與外國生活環境及就業機會等的巨大差異。

（作者為自由業）

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