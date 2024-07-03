自由開講》無視中國因素的「離島建設」難道不會太離譜嗎？

◎林芳如

中國國民黨立委陳雪生現在提的「離島建設條例」，表示要「引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設」。此提案無視中國要將離島納入中國西部公路網的重要節點，公然幫中國修法排除建設「台海通道」的障礙，危害國家安全與主權！

中國想要建立的台海通道有哪些？除了廈金大橋、廈金高速公路、甚至福建平潭-新竹南寮漁港（海底隧道），而「廈金福馬」更是要往建立「同城生活圈」的目標，以此作為兩岸一家親的樣本！這些都是中國要直接透過交通建設，把台灣納入中國的政策！

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立委陳雪生的做法，不僅刻意忽略上述，也完全背離「離島建設條例」的精神！離島建設條例，不是只是為了建設，其實是要將遲來的正義還給地方，這是轉型正義的落實一環！

國民黨立委陳雪生（右）、陳玉珍等人提案，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，引發綠營抨擊為中國開後門。（資料照）

過去國民黨威權統治下，金門、馬祖比台灣還晚解嚴，1992年11月7日才解嚴，甚至1994年4月28日才解除軍事管制。「離島建設條例」當年在1990年制定，就是處理離島建設當時被延宕的內部建設。所以，第十六條也明定政府要設置「離島建設基金」，且不得低於300億。因此，離島建設符合其需求，方式也不同於台灣。比如，離島是免徵營業稅，進口商品也免徵關稅，這是要平衡離島物品加上外部運輸成本的情況。

現在國民黨跟共產黨不僅不再敵對，而且相當友好！可是，就算再怎麼好，也不應該去附和中國，這個亞洲地緣政治跟和平的威脅者。離島建設難道可以忽略中國要將離島納入「海西高速公路網」的企圖嗎？中國國民黨立委陳雪生作為「中華民國立法委員」，不思如何督促我國政府跟民間共同推進離島建設，卻要直接要修「中華民國」的法律，爲「中國廠商」解套，只是積極要「橋接」中國，無視我們國安受到危害、主權被侵犯，真的是太離譜了！

（作者為好民文化行動協會副理事長）

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