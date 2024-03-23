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自由開講》中共威脅下日益重要的國軍政戰

2024/03/23 17:54

林武雄

近期，兩岸關係漸趨緊張，中國對臺威脅伴隨其內部局勢不穩而越發激進，以求轉移其境內百姓之注意力，兩岸在心理作戰及認知作戰上交鋒不斷，國人亦對相關議題開始高度重視，而日前，有人以「臺灣無形的國防問題」為題投稿，指出當前國軍必須面對「失敗主義、不專業主義及大中國主義」等三大問題，同時在提及「大中國主義」時更劍指政戰體系稱：「政戰體系仍在國軍灌輸大中國主義、對敵心戰缺乏創新應用、未有積極作為」等語，更稱其最終目標是要「廢除政治作戰局，並將其功能整併到聯六通信電子參謀次長室所轄單位」，筆者退伍後，長期關注共軍認知作戰及臺灣政戰體系發展，對此有截然不同的看法。

當前國軍精神教育主軸早已脫離大中國主義

該專家稱「臺灣政戰體系仍在散播大中國主義」，顯見其論述已脫離軍隊實際景況，而僅能以個人經驗及過去之成見來判斷當前之政戰體系；以國軍長期進行精神教育的經典節目《莒光園地》為例，僅僅於該文刊出一週前，3月14日播出的莒光園地才以「我愛臺灣—吳鳳」為主題進行專題報導，採訪土耳其藝人吳鳳，並在結尾呼籲官兵應「繼續在各個工作崗位上克盡職責，一起愛臺灣，用我們最熟悉的方式來保護這片美麗家園」而這僅僅是隨便一集莒光園地的節目，事實上若以「莒光園地+臺灣」關鍵字搜尋，可以找到大量、甚至幾乎每一集的莒光園地，其教育內容均不曾脫離「守護家園，守護臺灣」的主軸，專家所謂政戰體系仍灌輸大眾「大中國主義」真不知其事實根據及立論基礎為何？

在一份2023年8月由國防安全研究院發佈的民調中更顯示，當前國軍反制認知作戰奏效，45%的民眾認為國軍戰力提升，並且有超過五成的民眾對國軍的防衛能力有信心，創下歷史新高。（資料照）

心戰部隊積極運用創新技術對敵心戰

作者批評國軍政戰「對敵心戰缺乏科技運用」，從已公開資訊來看，國軍主責對共軍實施心戰的專業部隊「心理作戰大隊」，最早於2021年前，已運用AI、深偽技術，從事對敵文宣製作，並且當前於烏俄戰爭，雙方廣泛運用的無人機，亦已被心戰大隊改裝作為心戰無人機，進行心戰品投遞、心戰喊話等相關工作；上述每一項均證明了國軍政治作戰局及心戰相關部門，戮力將最新科技技術投入到對敵實戰運用的努力，所謂缺乏創新應用的批評一樣缺乏根據。

國軍積極反制中共認知作戰

關於國軍政戰「對敵心戰缺乏主動作為」一事，以過去一年為例，中共對臺之認知作戰，較著名的有「媽祖守護神」、「閱海峽」、「回家才會贏」攻勢，每次共軍釋出對臺統戰影片後，政治作戰局及其所屬各專業單位均在短短數小時內發佈影片回擊，以遏制共軍認知作戰，並且屢次獲得社會好評及媒體報導。

在一份2023年8月由國防安全研究院發佈的民調中更顯示，當前國軍反制認知作戰奏效，45%的民眾認為國軍戰力提升，並且有超過五成的民眾對國軍的防衛能力有信心，創下歷史新高；事實、實績與數據，皆說明了當前國軍政戰系統在反制中共認知作戰上的積極貢獻。

政戰併入聯六真有可行性？

最終，作者提出「廢除政戰局，將政戰功能轉移至通訊電子資訊單位」更顯示作者對國防部各編組及功能之不了解，先不提政策指導，對敵心戰的實務工作需要「心理作戰大隊、軍聞社、漢聲廣播電臺、青年日報社」等多個國軍專業單位共同執行。 對敵心戰及反制，需要高度心戰專業及政治專業，未有相關訓練及專長，只會使心戰成效大打折扣，就連美軍亦將「心戰」作為高度專業之工作予以重視，聯六主管通訊電子，負責資通電安全、通資電發展規劃、指管通情系統及通資電資源管理等，與心理作戰、認知作戰專業八竿子打不著。

正好比不會有任何人提出讓政戰局管理聯六所轄之通資電專業單位，從實務角度來看，讓聯六管理政治局下轄之青年日報社、漢聲廣播電臺、軍聞社等專業心戰單位，亦是令人匪夷所思之建言。

結語

回歸根本，該文作者對政戰體系的認知可能是出於數年前的老舊文章，並且夾雜作者個人經驗及過往之成見；對近年國軍政戰體系的實際狀況、發展及真實能力皆缺乏全面性的研究、了解，上文所提均可從公開新聞資料獲得，吾人認為提出真正具建設性之批評前，應善盡查證責任，未善盡查證責任而批評，除了對還在線上、每日於抗中保臺前線奮鬥的國軍人員並不公平外，也無助於我國在當前嚴峻的敵情威脅下，反制共軍認知作戰。

（前政戰預官）

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