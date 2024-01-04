自由開講》國防壓力與內部洩密：台灣面臨的雙重挑戰

許槐恩

近年來，台灣在地緣政治舞台上所承受的國防壓力日益加劇，然而三個月前傳出的馬文君洩密事件更是使得這一挑戰愈加嚴峻。這種雙重打擊不僅考驗著台灣的軍事戰略應對能力，同時也揭示出國內應強化的內部安全環境。 台灣面臨的國防壓力主要來自於地緣政治的變化。中美之間的衝突以及長久以來沒有放棄武統台灣的中共使得台灣一直處於高度戒備之中。解放軍的現代化和軍事威脅不斷升級，對台灣的安全構成實質威脅。這使得台灣必須不斷強化自身國防體系，升級武器裝備，以因應外部的威脅。

蔡政府在這八年間對於國防改革的建樹國人有目共睹，國民黨卻執意認為我國於國防上的所作所為是在刺激對岸，近期的潛艦國造洩密事件更是讓台灣陷入艱困境地。當潛艦機密遭到馬文君洩漏時，不是只影響了潛艦發展的進度，更導致了與我國合作之國家忌憚，甚至降低了美方售予我國高科技武器之意願，這不僅影響國防現代化進程，也引起了各盟國對台灣在安全合作方面的疑慮。

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馬文君委員案件叛國纏身，仍然競選南投縣第一選區立委，近期韓國瑜還幫助馬文君站台。（本報合成）

現在馬文君委員案件叛國纏身，仍然競選南投縣第一選區立委，近期韓國瑜還幫助馬文君站台，並且直言因民進黨於全台執政不力所以讓馬文君來背黑鍋，如此荒謬言論若馬文君如願當選韓國瑜也應當為此事負責。 面對國防的雙重危機，台灣必須採取果斷而有力的行動，以確保國家的安全與穩定。國際局勢的變化和外部威脅要求我們不斷提升國防實力，堅守自主安全的底線。同時，內部洩密事件的發生也呼籲政府應該更加嚴密地維護機密資訊，防範未來的潛在風險。

政治上，我們期望所有政黨能夠攜手合作，超越黨派之爭，共同為國家的長遠利益而努力。這不僅是為了國家的安危，更是為了維護我們珍愛的自由、民主價值。馬文君事件的政治漣漪應該引起我們對政治風險的深刻反思，以確保我們的領導層始終站在國家的最前線，勇敢而堅定地捍衛國家的尊嚴。

在社會層面，我們期望公民能夠認真看待此事件，同時保持對國防的關注。這需要全體國民共同努力監督，支持國防自主，守護我們珍愛的家園。

最後，這是一個充滿危險的時代，我們相信台灣將能夠通過團結、智慧和勇氣，克服眼前的困難，邁向更為繁榮和安全的未來。讓我們共同守護這片土地，為國防自主奠定更穩固的基石。

（作者為大學生）

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