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自由開講》年輕人不要被「恐戰」愚弄了

2023/10/31 11:39

中共要對台動武，不會只因特定政黨執政，而是會考慮中國的局勢、國際社會的環境，以及台灣本身的抵抗力量，才會有所行動。票投哪一黨就會引發戰爭的說法，只不過是「自愚愚人」的手段。（資料照）

◎陳啟濃

想要窺探「藍白合」對年輕人支持柯文哲的意願有無影響，問了幾個二十幾歲的年輕朋友。大部分的都認為會有影響，但又會擔心投給民進黨會有戰爭的擔憂。顯然的打「戰爭牌」對某些族群，能夠影響他們投票的取向。

然而「武」字已經告訴我們解方，就是止戈為武，只有自己的武力強大，才能阻止對方動武。也就是唯有台灣有足夠的國防力量，方能打消中共對台動武的念頭與行動。

現況卻是有些政黨不樂意台灣發展強大的國防力量，又利用「貪腐」的理由，造成民眾對政府擴充軍備產生厭惡的反對情感。然而對方只會空口說白話，從來都是無中生有的指控，如果有具體事實，早就送交司法單位嚴查。

俄羅斯入侵烏克蘭，就有政黨惡意高喊「今日烏克蘭，明日台灣」，營造台灣人對戰爭的恐懼。現在哈瑪斯發動對以色列轟炸，當然我們要對應到台灣有沒有像以色列實力，假如中共轟炸台灣，可以給予反擊。

烏克蘭或以色列的情況都可以說明和平不是靠對方的善意，然而台灣的情況跟這兩國存在不少差異，無法等同比擬。只是當我們是站在堅持民主和平維護世界經濟發展的這一邊，會有更多價值、理念與利益相同的國家會支持台灣。

中共要對台動武，不會只因特定政黨執政，而是會考慮中國的局勢、國際社會的環境，以及台灣本身的抵抗力量，才會有所行動。票投哪一黨就會引發戰爭的說法，只不過是「自愚愚人」的手段。

（政治評論員）

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