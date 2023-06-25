自由開講》烏俄戰爭突顯柯文哲沒有國際觀！

◎林承暉

國際局勢瞬息萬變，一年多前沒有人想過歐洲會爆發烏俄戰爭，現在也沒人料到俄羅斯內部會發生叛亂，更沒想到叛亂不到一天就熄滅。烏克蘭戰爭是台灣的試金石，可以測試候選人對保衛國家的態度，更可以考驗候選人的國際觀。

藍綠兩大黨對於烏克蘭戰爭的態度非常鮮明，民進黨推崇烏克蘭人的英勇，歌頌「抗俄保烏」的烏軍，國民黨著眼於戰爭的殘酷，主張「避戰求和」審慎處理外交。無論哪一方，看待戰爭的態度都相當合理，然而同樣角逐執政權的民眾黨，至今卻沒有一個清楚的國際論述與國家路線可供檢視。

請繼續往下閱讀...

民眾黨主席柯文哲自2020年就有領表參選的野心，2022年烏俄戰爭爆發後，媒體在防疫記者會上詢問柯文哲看法，柯文哲首先回答「長期以來台灣不關心國際新聞」，接著說他「主張和平，譴責侵略」，表示俄羅斯不該侵略烏克蘭。

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

這種問答模式是柯文哲的萬用句型，看似有所表態，但又毫無意義。柯文哲喜歡先出言貶低「台灣長期以來ＯＯＸＸ」彰顯自己清高與眾不同，接著再以普世價值虛答，避開問題癥結。

對於牽動全球局勢的烏俄戰爭，柯文哲的另一個感想是，「俄羅斯疫情這樣，還有時間去侵略人家？」如果柯文哲是普通百姓，這種水準的見解沒有什麼問題，但作為政治領袖，柯文哲所展現的不僅是認知上的捉襟見肘，還有老愛誇誇其談的人格缺陷。

任何人都有認知的侷限，偏偏柯文哲對於不清楚的事情，仍然不改大砲性格，硬要扯幾句空話來展演自己。其實，對於國內外重大議題，政治人物的確有義務向公眾表達立場，但柯文哲的意見顯示出柯文哲本人與民眾黨智庫的幼稚無知，無力對國際局勢發表有含金量的意見。

在烏克蘭撐過砲火猛烈的第一波攻勢後，柯文哲告訴媒體：「你不尷尬，尷尬的就是別人。」他說沒想到烏克蘭竟可以撐超過4天，現在蘇俄尷尬了，台灣一定要撐超過4天，有本能撐超過4天，對方就慘了。

身為政黨領袖以及總統大位角逐者，柯文哲這般表現簡直慘不忍睹。其他政治領袖對於烏俄戰爭的演進，談論的是民心士氣、地緣政治、國際角力，柯文哲卻在談尷尬不尷尬。柯文哲向來以直白親切的語言博取選民歡心，但是在國家主權存亡的重要議題上，誇談尷尬不尷尬，真的是讓選民聽了非常的尷尬。

烏俄戰爭至今快一年半，世界局勢變化劇烈，但要在搜尋引擎上找柯文哲對烏克蘭和俄羅斯的看法，只會找到筆者前述這幾件事。柯文哲總愛吹噓自己是高學歷、高智商、最能領導台灣的候選人，是讓美國中國都能夠放心的總統，實際上觀察柯文哲，卻更像是用聯考成績掩蓋自己中年危機的怪叔叔。

縱使柯文哲善於挑撥仇恨，將藍綠政黨政治貶為惡鬥，但在國家主權問題上，卻無法用華麗的辭藻掩蓋柯文哲對世局判斷的淺薄空洞。民主選舉的理想是選賢與能，再不濟，至少要輪替制衡保持政治防腐，但輪替制衡不該是報復心態選一個歪瓜劣棗。如果選出柯文哲這樣愛講空話的總統，那台灣的未來，恐怕很難不完蛋。

（商業分析師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法