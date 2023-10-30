自由開講》請勿惡意扭曲義務役在全民國防的定位

◎Arthur Louis

近日，臺灣政壇再度陷入關於義務役在全民國防中的角色和定位的爭論，而部分親中媒體的報導方式也引起了廣泛的關注；這次的討論圍繞著賴清德副總統的言論展開，但不幸的是，媒體中出現了一些明顯的惡意扭曲，這種情況並不符合公共利益，甚至可能對台灣的國防戰力產生不良影響。

關於「義務役不必上戰場」的真相

首先，賴清德副總統從未說過「義務役不必上戰場」，這種扭曲的陳述是對他言論的不正確呈現。賴副總統實際上提到的是「義務役不是主戰部隊，而是被部署作為守備部隊，這正是國防部的規劃之一」他還指出，這些義務役士兵的主要任務是負責保護基礎設施和城鄉地區，這是國防部在制定「強化全民國防兵力結構調整方案」的原始規劃。

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賴清德副總統從未說過「義務役不必上戰場」，這種扭曲的陳述是對他言論的不正確呈現。（資料照）

被大幅弱化的國防困境與改革

而賴副總統的言辭確實並不夠精確，容易引起誤會；他的一句「義務役不會直接上第一線」的說法，雖然有其道理，但卻需要更清楚的說明，以避免引起誤解，賴副總統應向年輕人更清楚的解釋過去馬政府其將兵力縮短為四個月軍事訓練役，大幅弱化國防後，國軍所面臨的困境，以及後續的改革進程，以使青年能夠更好地理解國防戰略與需求。

國土守備部隊實兵化的重要性

而根據「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍主戰部隊主要負責守海岸線，這被形容為「第一線」，但這一定義較為模糊，並不代表義務役所組成的守備部隊不會處於「接戰的第一線」，尤其在現代戰爭中，解放軍可能以傘兵空降、直升機機降、或特種部隊突襲後方。在這種情況下，守備部隊反而有可能成為「第一線（時間）」的交戰部隊，而主戰部隊則成為後援部隊。

為了強化國土防衛，臺灣或許需要考慮將國土守備部隊部分改為「實兵營（連）」，以確保在需要時能夠迅速應對各種威脅。這一做法可能比傳統的後備軍人動員更為有效。同時，我們也應鼓勵年輕人更好地理解國防政策與戰略的複雜性，以及臺灣當前所面臨的威脅，而非隨親中媒體起舞，這對提高全民國防意識至關重要。

請親中媒體停止消耗國防的政治扭曲

在這個重要的時刻，我們需要停止對國防相關言論的惡意扭曲，並以更理性和專業的方式討論台灣的國防議題。這不僅符合公共利益，也有助於確保台灣的國防戰力處於最佳狀態，以應對不斷變化的地緣政治情勢，讓我們停止並譴責消耗國防的惡意政治扭曲，一起為臺灣的安全和未來努力。

（軍事研究人員）

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