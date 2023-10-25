自由開講》假議題！臺灣義務役成主戰兵力？！

◎王天宇

眾所周知，當談到臺灣兵役制度時總會牽扯上「與中共一戰」的議題，確實我國政府目前有許多國防舉措，乃是因應兩岸情勢而定，但我們的目標始終是強化我國自主防衛能力，守護人民安全。可令人惋惜的是，此舉卻遭政客模糊了焦點，最終淪為中共對我國認知作戰的手段之一。

然而近期以哈衝突越演越烈，無數砲火肆虐的畫面不斷在各大社群媒體平臺上流傳，也間接煽動了國人的反戰情緒。未料日前我國媒體報導稱《國防部認「少子化衝擊國軍招募」義務役可依志願到主戰部隊服役》、《兵源不足，義務役恐成主戰兵力》、《志願役短缺，義務役恐成主戰兵力》，在網路上引發討論，至此大量網軍開始借題發揮，傳散「義務役上戰場將成砲灰」等爭議訊息。但是你發現了嗎？其實義務役是否成為主戰兵力根本就是假議題！

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近期以哈衝突越演越烈，無數砲火肆虐的畫面不斷在各大社群媒體平臺上流傳，至此大量網軍開始借題發揮，傳散「義務役上戰場將成砲灰」等爭議訊息。但是你發現了嗎？其實義務役是否成為主戰兵力根本就是假議題！圖為國軍示意圖，人物與本文無關。（資料照／軍聞社提供）

首先兵源短缺，是所有募兵制國家都會面臨的問題，這也正是為什麼我國至今還沒有完全放棄徵兵制，改以「募兵為主，徵兵為輔」的主要原因，令人弔詭的是，就在我國宣布恢復一年兵役之際，兵源不足議題才莫名其妙出現，很顯然是有人刻意炒作；更可笑的是許多媒體將少子化與國軍招募兩者不相干的事情混為一談，並以「臺灣少子化導致志願役不足，義務役得去填充主戰部隊」此一論述來嚇唬國人，未免有點過河拆橋。

其次，從媒體報導的標題來看，實在很容易讓人誤以為，成為主戰兵力意味著到前線作戰，但事實上，戰爭爆發的初期最先接敵的根本就不是陸軍單位，而是海、空軍弟兄們，相反的陸軍僅作為後勤、守備部隊及灘岸殲敵的角色，是捍衛國土的最後一道防線，倘若敵軍強行登陸，以臺灣四面環海的地形來說，屆時所有國軍弟兄都將成為主戰兵力，為守護國家而戰，所以根本就沒有成不成為的問題！都是中共在對我國認知作戰，請國人勿輕信。

中共近年來，不厭其煩在我國兵役制度上操作，並以青年做為目標受眾，不斷分化政府與國人間的互信關係，以此達到阻礙我國國防施政之目的，現今臺灣最需要的是盡快建立起一個具有威嚇、韌性、抵抗力的社會，但全憑國軍弟兄還不夠！還得仰賴國人的支持與肯定，國土防衛並非一朝一夕可成，而是要一步步累積，才能有效嚇阻，止戰於境外。

（大學生）

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