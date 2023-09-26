晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》備戰並非求戰，而是止戰的最好方式

2023/09/26 15:07

與其默默地讓對岸的威權體制宰割我們的命運，倒不如充分發揮不對稱戰力，讓敵人不敢貿然進犯，進而守護海峽和平，這才是國軍備戰的最高價值。（美聯社）

◎永日

台海衝突的議題向來是兩岸民眾關注的焦點，尤其許多家長擔憂一旦戰爭開打，自家的小孩將被國家徵召上戰場；而近年台灣各地陸續出現各種反戰標語，表示無論誰當總統，都不應輕啟戰端。然而對岸媒體往往刻意將台灣的反戰訴求誤導為「台灣政府將人民推向戰火邊緣，必將失去民心」、「台灣應爭取和平統一才能避免戰火」等論述，企圖扭曲國人對臺海議題的認知。

翻開歷史，那些向中國共產黨主動棄械投降的一方，難以落得好下場，例如國共內戰結束時，毛澤東向我軍喊話「停止抵抗，保證生命安全」，然而韓戰爆發後，投降的官兵卻被送去前線與美國交戰而傷亡；而毛更於同一年對在陸中華民國殘餘黨軍政人員發動清算，許多軍官遭到勞改及槍斃，就連退休返鄉的軍公教人員亦無法倖免於難，即使能夠苟且偷生卻也受盡屈辱。諷刺的是，共產黨在併吞西藏、新疆等地的過程中，皆宣稱共產黨會保證地區和平及百姓安全，誘使各少數民族放下戒心，直到解放軍進駐其領域後，旋即展開恐怖統治；諷刺的是，中國共產黨成立之初，一度宣稱要協助少數民族建立各自的民族國家，再一步步成立中華民族聯邦，卻在建立中華人民共和國後推翻過往承諾，宣稱藏、疆等地為中國「神聖不可分割一部份」，並堅決打壓少數民族的「分裂」活動。透過上述史實可知，中共如同陰險狡詐的狐狸般，以各種甜美的謊言包裝其真實目的，直到獵物到手後便露出真面目，屆時後悔也來不及了。

回到台海議題，當聽到有人批評「台灣不應挑釁中共才能換取和平」等相關言論時，是否應該先思考一下，破壞台海和平的始作俑者是誰？誰才是意圖侵略另一方的國家？另外，中共併吞台灣的目的，即是要將台灣打造為軍事基地，以利其挑戰西太平洋霸主之地位，屆時中共若要向其他國家發動戰爭，必將犧牲台灣青年為其捨命，我們的下一代就此成為中共滿足野心的犧牲品，試問，這是我們想要的結果嗎？與其默默地讓對岸的威權體制宰割我們的命運，倒不如充分發揮不對稱戰力，讓敵人不敢貿然進犯，進而守護海峽和平，這才是國軍備戰的最高價值。

教師

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書