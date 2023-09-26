自由開講》備戰並非求戰，而是止戰的最好方式

與其默默地讓對岸的威權體制宰割我們的命運，倒不如充分發揮不對稱戰力，讓敵人不敢貿然進犯，進而守護海峽和平，這才是國軍備戰的最高價值。（美聯社）

◎永日

台海衝突的議題向來是兩岸民眾關注的焦點，尤其許多家長擔憂一旦戰爭開打，自家的小孩將被國家徵召上戰場；而近年台灣各地陸續出現各種反戰標語，表示無論誰當總統，都不應輕啟戰端。然而對岸媒體往往刻意將台灣的反戰訴求誤導為「台灣政府將人民推向戰火邊緣，必將失去民心」、「台灣應爭取和平統一才能避免戰火」等論述，企圖扭曲國人對臺海議題的認知。

翻開歷史，那些向中國共產黨主動棄械投降的一方，難以落得好下場，例如國共內戰結束時，毛澤東向我軍喊話「停止抵抗，保證生命安全」，然而韓戰爆發後，投降的官兵卻被送去前線與美國交戰而傷亡；而毛更於同一年對在陸中華民國殘餘黨軍政人員發動清算，許多軍官遭到勞改及槍斃，就連退休返鄉的軍公教人員亦無法倖免於難，即使能夠苟且偷生卻也受盡屈辱。諷刺的是，共產黨在併吞西藏、新疆等地的過程中，皆宣稱共產黨會保證地區和平及百姓安全，誘使各少數民族放下戒心，直到解放軍進駐其領域後，旋即展開恐怖統治；諷刺的是，中國共產黨成立之初，一度宣稱要協助少數民族建立各自的民族國家，再一步步成立中華民族聯邦，卻在建立中華人民共和國後推翻過往承諾，宣稱藏、疆等地為中國「神聖不可分割一部份」，並堅決打壓少數民族的「分裂」活動。透過上述史實可知，中共如同陰險狡詐的狐狸般，以各種甜美的謊言包裝其真實目的，直到獵物到手後便露出真面目，屆時後悔也來不及了。

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回到台海議題，當聽到有人批評「台灣不應挑釁中共才能換取和平」等相關言論時，是否應該先思考一下，破壞台海和平的始作俑者是誰？誰才是意圖侵略另一方的國家？另外，中共併吞台灣的目的，即是要將台灣打造為軍事基地，以利其挑戰西太平洋霸主之地位，屆時中共若要向其他國家發動戰爭，必將犧牲台灣青年為其捨命，我們的下一代就此成為中共滿足野心的犧牲品，試問，這是我們想要的結果嗎？與其默默地讓對岸的威權體制宰割我們的命運，倒不如充分發揮不對稱戰力，讓敵人不敢貿然進犯，進而守護海峽和平，這才是國軍備戰的最高價值。

（教師）

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