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自由開講》柯文哲與高虹安的自戀無藥可救！

2023/09/22 12:43

◎小米

美國心理學家（William James）在「心理學原理」寫下：「人會因為他是全世界第二名而感到羞愧，他只想第一名，若沒做到，其他的勝利什麼都不是」。在一百多年後的台灣政治，仍能夠應證。

柯文哲重考三次上台大醫科，自述哭了半個月、到了40歲還會做惡夢；高虹安北一女考上師大，研究所考上台大，博士班於美國就讀。就客觀來說，兩位的學歷無庸置疑地，已是全國前1%，但人外有人，兩位的心態呈現了「比較性格」，過往的學經歷產生了「期望」與「成就」的落差，為了保護自己，出現了「我智商157」、「師大榜首、台大斐陶斐」等傲言，柯、高兩人透過這些自戀的發言，來滿足求學時的羞愧感。

圖為民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲（左）與民眾黨新竹市長高虹安。（資料照）

自戀者常相信，真實就是主觀世界，不考慮他人立場，並不斷餵養自戀，自戀者也是極度沒有安全感的人，說的話不經思考與判斷，因為這是他所說的，所以是正確的，也因此他們幾乎不曾道歉。

正如柯文哲的名言「我講話就這樣，高不高興隨便你」、「要被抓去關了是不是？」，又如高虹安面對貪汙案時，對記者嗆聲說「例如？」，起訴後又公開嗆檢察官「就是要起訴我」。其實失言稱不上大事，但當錯誤被指出來時，他們便陷入深深的不安，失去了認為自己很棒的信仰，因此格外地憤怒。

自戀者能原諒得罪他的人，但絕不會原諒傷害自戀心態的人。如國民黨在「愛滋器捐案」、「MG149」等，在選舉上得罪了柯文哲，但柯文哲現在卻嘗試與國民黨合作，而民進黨戳破柯文哲自豪的「財政紀律」、「黨員是高學歷菁英」等，戳穿了柯的自戀，如同扼殺他的人格，而柯的自戀也變本加厲，大言不慚地說出「我沒當選，台灣會完蛋」。

高虹安則從助理費、豪宅名車、男友干政，都認為法律上無罪、情理上更沒有做錯，所以厚臉皮地說公積金是助理自願回捐、名車是搭朋友的、豪宅是住男友的、官員不要沒報備就和男友見面，法律和情理上的規範，都排在「斐陶斐獎」的後面。在這種認知下所產生的荒唐，皆是自戀的展現，他們所謂地新政治，就只是滿足自身的虛榮心罷了。

（政治工作者）

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