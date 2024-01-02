晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》我們不要沒有國際格局與展望、只有仇恨的總統

2024/01/02 05:30

◎ 沈有忠

二○二四年唯一的一場總統辯論會結束了。這場辯論會徹底展現了侯友宜與柯文哲兩位候選人的特質，那就是挑撥選民情緒、欠缺國際觀、並且散播仇恨值。做為在野的挑戰者，當可以提出對執政的批判和質疑，但在辯論會中，更應該展現身為總統的高度與格局，用正面的能量來贏得選民支持，而不是一味的用挑撥和仇恨來激起社會的對立。

在辯論會第一階段中，賴清德提到的是國防、國際、印太、永續等概念。在野的侯友宜用了超過一半的時間攻擊兩年前的防疫問題，而柯文哲則是打綠兼酸藍，然後呼籲新政治。在交叉提問的階段，賴清德的三個問題是兩岸與憲政、ECFA與能源、然後是土地問題；侯友宜的三個問題則是礦坑小屋、死刑、然後自我論述；柯文哲的三個問題是台獨與介選、誠信與落跑市長、台大校長和疫苗。這個比較很清楚的看見，賴清德以總統的高度和格局來提出政見，並希望與對手論述。但很可惜的，侯友宜和柯文哲卻只有捕風捉影的弊案、過去式的防疫、礦坑小屋的問題、還有沒有廢死卻一再提出的死刑問題。

這場選舉，媒體提問問了一連串的兩岸問題和國安問題。青年朋友關心的兩國（國防與國際）、兩業（就業與產業）、兩權（人權與平權），很可惜的，在侯友宜和柯文哲的辯論過程中，幾乎沒有任何比重。很明顯的，只是利用辯論會的機會，來進行仇恨式動員，然後不斷消費「中華民國」的概念。

台灣在國際和國安問題的十字路口上，我們要選的下一任總統，應該要具有國際與國安的高度和格局，正視產業和就業的挑戰，深化人權與平權的價值，而不是一個只會煽動仇恨、活在過去的歷史，用國家認同分化社會，甚至利用土地牟利的候選人。台灣在國際上大放異彩的同時，期許下一任總統也能有廣闊的胸襟，讓台灣更深化與國際的連結，來迎接中國和國際變局的挑戰！

（作者為東海大學政治系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書