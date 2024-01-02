自由廣場》我們不要沒有國際格局與展望、只有仇恨的總統

◎ 沈有忠

二○二四年唯一的一場總統辯論會結束了。這場辯論會徹底展現了侯友宜與柯文哲兩位候選人的特質，那就是挑撥選民情緒、欠缺國際觀、並且散播仇恨值。做為在野的挑戰者，當可以提出對執政的批判和質疑，但在辯論會中，更應該展現身為總統的高度與格局，用正面的能量來贏得選民支持，而不是一味的用挑撥和仇恨來激起社會的對立。

在辯論會第一階段中，賴清德提到的是國防、國際、印太、永續等概念。在野的侯友宜用了超過一半的時間攻擊兩年前的防疫問題，而柯文哲則是打綠兼酸藍，然後呼籲新政治。在交叉提問的階段，賴清德的三個問題是兩岸與憲政、ECFA與能源、然後是土地問題；侯友宜的三個問題則是礦坑小屋、死刑、然後自我論述；柯文哲的三個問題是台獨與介選、誠信與落跑市長、台大校長和疫苗。這個比較很清楚的看見，賴清德以總統的高度和格局來提出政見，並希望與對手論述。但很可惜的，侯友宜和柯文哲卻只有捕風捉影的弊案、過去式的防疫、礦坑小屋的問題、還有沒有廢死卻一再提出的死刑問題。

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這場選舉，媒體提問問了一連串的兩岸問題和國安問題。青年朋友關心的兩國（國防與國際）、兩業（就業與產業）、兩權（人權與平權），很可惜的，在侯友宜和柯文哲的辯論過程中，幾乎沒有任何比重。很明顯的，只是利用辯論會的機會，來進行仇恨式動員，然後不斷消費「中華民國」的概念。

台灣在國際和國安問題的十字路口上，我們要選的下一任總統，應該要具有國際與國安的高度和格局，正視產業和就業的挑戰，深化人權與平權的價值，而不是一個只會煽動仇恨、活在過去的歷史，用國家認同分化社會，甚至利用土地牟利的候選人。台灣在國際上大放異彩的同時，期許下一任總統也能有廣闊的胸襟，讓台灣更深化與國際的連結，來迎接中國和國際變局的挑戰！

（作者為東海大學政治系教授）

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