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思想坦克》周思齊的引退賽，帶來核爆的反響

台灣棒球在大巨蛋的加持下，看起來有朝向好方向的榮景，大企業也願意不斷的投入了，但記得要好好抓住這些確實走過這一切的真實人物的經驗與想法，別再輕易的用「幾流水準」、「誰拖累誰」、「排名第幾」這些簡單的語彙去看待它！
思想坦克

思想坦克

2024/10/11 11:00

◎火星魚 

借用一下「小雞」林恩宇在他自己個人IG上寫下的文字：「1個人的力量也是很強大的，精彩的內容，完美的談話…1個人就號召了許久不見的隊友，更號召了兩場8萬人…謝謝你思齊。」

42歲的中信兄弟職棒球員周思齊於上月（2日）在大巨蛋完成最終場引退賽，留給球迷許多感動與回憶。（資料照）42歲的中信兄弟職棒球員周思齊於上月（2日）在大巨蛋完成最終場引退賽，留給球迷許多感動與回憶。（資料照）

這段文字為周思齊9月21、22日兩場引退賽下了完美的註解，周思齊一個人，把這些事情都辦到了（當然，背後還有他強大的台灣球芽發展協會的眾多夥伴們啦）。

全方位的周董在歷史時刻成為全民焦點

這也是這幾天，那兩場引退賽仍餘音嬝繞的在棒球迷各種社群河道的山谷中，周思齊這3個字，成了個球迷間的最大公約數與「流量密碼」。的確，他呈現了「非典型台灣棒球選手」的樣貌，他有成績（拿下過年度MVP、生涯打擊率3成以上、中職史上第9位千安百轟百盜選手）、自律、生涯夠長（20年），但更特別的是他溫文儒雅，很會說話，看起來就是個「讀書人」，他現在也真的還在唸書，唸的還不是運動訓練、科學、行銷等相關科系，而是「台灣史」，甚至他也寫書，不是寫寫自傳而已，從跑壘、球場歷史與維護、心理、到球隊歷史，還發出豪語要寫20本不同方面的書；他曾在假球案的真實現場，歷經內、外各種壓力，還要在場上做自己打好球，他撐下來了，然後披上黃金聖衣，成為三代象的成員之一；他是好隊友、前輩、甚至老師，然後他還成立球芽基金，贊助偏鄉不只打棒球，還有書唸得好的小朋友。

各種不同球迷的需求都被滿足了，然後還長得那麼帥（被稱為「中職劉德華」）難怪大家都愛他。兩天8萬人，還挺真實的，連老天都幫了一把，全台大雨讓這2天的南、北同日的2場比賽都延賽，讓他在大巨蛋的引退賽成為唯一的焦點，然後因為有比賽原本趕不過來的其他球隊的教練、學長、後輩，也都能有機會趕來與他團聚，陪伴他球員生涯最後一哩路，然後還有天團五月天的加持，「五迷」、「爪迷」一次收服。

時機點很剛好，大巨蛋在今年正式啟用，20年的生涯在這裡劃下句點，引退賽安排2天，可以把生涯起點誠泰Cobras、穿兄弟黃衫退休，各種願望一次滿足。第一天五月天+相信音樂首次在大巨蛋施展身手，據稱2500萬預算的燈光、音響、舞台，專為棒球設計的曲目與表演方式，台灣職棒選手的引退規格做到最高；第二天除了真正被認證的黃衫OB，還把引退談話的高度，拉到一個屬於他自己的層級。

珍惜現在就要拉拔迷惘的年輕人

有笑有淚，除了自身經驗，還有對整個環境的回饋，談過去，也拉回到現在，從職棒低谷到重回榮景，但又不忘提醒現在的大家珍惜。從那個面對球隊轉賣、假球案的不知如何自處的年輕人，到被選進全台人氣最高球隊，卻一度不被認可，靠著堅持與努力，到成為站在大巨蛋，滿場球迷簇擁他引退的明星。他開場就感謝過去曾失望離開球場的「老朋友」們，聽見他的心願，真的回來看他了！

接著回憶曾經微小的自己，努力成為用球棒說服大家的心路歷程；此時他又化身為大學長，提醒還在這個環境奮鬥的後輩，珍惜現有的環境與拚出來的成就，還微妙的懇請拍照爆料的球迷，應該是把他們帶回球場，而不是看好戲而已。

「我們一起回家去練球，好不好？」這句話還真打動人心，不是嗎？

周董也投入棒球考古學

突然話鋒一轉，他又成為想找回台灣棒球歷史遺跡的旗手，周思齊目前正在台灣師範大學台灣史研究所攻讀碩士，他的研究主題是與家鄉花蓮在日治時期「能高團棒球隊」的相關內容，他近期著作《棒球場的歷史與養護入門全書》也代表了他對球場歷史的關注，在大巨蛋的引退，他忍不住為過去的台北市立棒球場請命，他說：「大家還記得，尤其是老朋友們，你們還記得台北棒球場嗎？臺北大巨蛋的前身就是台北棒球場，應該很多人都不知道它的原址在哪裡，就是在現在的台北小巨蛋，那是承載了很多我們過去的記憶。我這邊有一個小小的請求，因為我有很多在政治界的朋友，我心中有一個願望：我們可不可以在台北小巨蛋立一個碑，來紀念那個球場？如果你們不會的話，我會，我的老師也會。謝仕淵老師，他一直跟我講，如果有一天看到這些老球場，還有人在記憶他們，就像我們這些老OB球員一樣一樣…我們今天坐在這邊，就是因為有台北市立棒球場，才有台北大巨蛋…」

咦？這不是他個人的引退儀式嗎？他打算面面俱到，在這能公開好好說話，又是屬於自己的時刻，把想要請命的願望說出來，甚至，還開了小玩笑，把啦啦隊Passion Sisters都帶了進來，讓大家都愛他。

他流著眼淚，學弟們哭成一團，這場感性與理性的引退大戲，精心設計，賓主盡歡，處處都是梗，最後大家心裡都滿滿的，球迷們謝謝他，把大家對棒球的各種想法凝聚在一起，也在重回台灣棒球榮景的這個時間點，把曾經離開的大家慢慢找了回來，他也把自己帶到受多數球迷擁戴的高度。

告別的年代是為保護現在並開創未來

這是一個告別過去的年代，從陳金鋒、彭政閔、今年的官大元、高國慶、到周思齊，還有緊接著的潘威倫，甚至可以想像不久後的林智勝、王勝偉、胡金龍、陳鏞基等人，也有我們沒看到他們正式引退樣貌的王建民、郭泓志、甚至更早的張泰山等等，每一個人都是在台灣以棒球寫下歷史的重要一份子。周思齊以他一個人的力量，很貪心很飽滿的把台灣棒球的歷史與未來，在個人的引退賽中提點出來，在這個大鳴大放，每個人自己的社群都可以成為傳播訊息的媒體的時代，造神不難，但整個環境要能接住這樣的議題，重點不是周思齊個人地位的提升，而是台灣棒球願意面對與承載並詳實記錄過去的歷史，然後好好看待現在與未來。

台灣棒球在大巨蛋的加持下，看起來有朝向好方向的榮景，大企業也願意不斷的投入了，但記得要好好抓住這些確實走過這一切的真實人物的經驗與想法，別再輕易的用「幾流水準」、「誰拖累誰」、「排名第幾」這些簡單的語彙去看待它，前幾天世界12強棒球賽宣告開打記者會上，台灣棒球兩大龍頭棒協與中職的領導人對話，中職會長蔡其昌回應棒協理事長辜仲諒的一句：「大家說棒球是台灣的國球，我看『贏球』才是台灣的國球。」頗耐人尋味，也許更多的內涵，等著即將擔任亞洲棒球總會會長「特別助理」的周思齊去幫忙補充吧。

作者目前擔任自由撰稿人。過去曾任電視台體育記者與運動賽事主播，並曾於蘋果日報體育中心擔任文字記者10餘年，近年也曾擔任大型活動媒體議題操作與活動執行等等。對台、美、日、韓等國職棒皆有採訪或轉播經驗，對各國棒球與運動文化有自己觀察與研究的觀點。

本文經授權轉載自【思想坦克】〈周思齊的引退賽，帶來核爆的反響

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