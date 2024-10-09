自由開講》賴桑一出手／台灣變成中國的祖國老爸！

◎張天泰

「鵰」是一種大型而凶猛的鳥，原也作「雕」，偏旁隹、鳥，意思相通。「一箭雙鵰」是說只用了一支箭，即同時射下兩隻鵰。

在《新唐書．卷二二四．叛臣列傳下．高駢》也有「一箭雙鵰」的故事，但說的是唐代的高駢，因為一箭同時射殺兩隻鵰，眾人讚嘆他的技術，因此送上一個「落鵰侍御」的稱號。

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在政治論述上也有一箭雙鵰，台灣總統賴清德日前在台北大巨蛋國慶晚會致詞時提到，「就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，這番「祖國論」引起社會輿論熱議並躍上外媒首頁！

賴運用了邏輯論述的技術，一時之間情勢逆轉，台灣變成中國的祖國老爸。

此次賴的政治論述箭法，不但射向習近平使其無法反駁，讓中共小粉紅雞飛狗跳，同時，一旦阿共提出中華民國1949年已滅亡的回應，等同中國國民黨也中箭，故中國至今冷處理不敢回應。

此次賴總統的政治論述箭法，不但射向習近平使其無法反駁，同時，一旦阿共提出中華民國1949年已滅亡的回應，等同中國國民黨也中箭！（總統府提供）

台灣總統賴清德此次運用「中華民國」邏輯超越老台獨派建國論，也同時回應近期部分台灣藝人言論，做法甚妙，還能感受到些許幽默，展現了台灣政治的創造力新意。

最後，我懷疑台灣賴總統的「祖國論」是看了這段影片而有的靈感，有興趣的讀者可Google搜尋「豬哥亮訪問余天夫妻 山南山北走一回」！

（作者為政治工作者、教育博士）

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