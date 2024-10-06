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黃澎孝練「孝」話》「蟒蛇戰略」落實「中國威脅論」 ／捧殺中國海軍......

以唐華台灣海軍司令的身份，再加上英國《經濟學人》雜誌的全球影響力，這則訪談內容，實不啻造就出一枚威力驚人的深水炸彈，引爆出「中國威脅論」的台海進行式。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/10/06 14:46

（作者提供）（作者提供）

◎黃澎孝

海軍司令唐華上將接受英國《經濟學人》雜誌訪問，語出驚人地表示：中國正對台進行「蟒蛇戰略」，「只要願意隨時可以封鎖台灣」……。

以唐華台灣海軍司令的身份，再加上英國《經濟學人》雜誌的全球影響力，這則訪談內容，實不啻造就出一枚威力驚人的深水炸彈，引爆出「中國威脅論」的台海進行式。

但不可諱言的是，這次訪談也讓唐華司令陷入一場與論風波中。因為以「蟒蛇」來形容中國軍力，未免有長敵人威風之嫌。而「只要願意隨時可以封鎖台灣」又似乎太過危言聳聽。

但是，特別耐人尋味的是，一向逢中必捧的某些藍營人士，卻陸續站出來批評，反應十分「不以為然」。

事實上，唐華所接受訪問的《經濟學人》是一份在英國倫敦發行的英文新聞週報。目前該報實體和數字刊物的每周平均發行量合計高達144萬份。主要讀者遍佈美西方國家的菁英層，甚至於也是全世界各主要國家的決策團隊必讀的刊物。其影響力之大可見一斑。

因此，唐華接受《經濟學人》訪問時，他的回答當然要考量到該刊的受眾，以及該訪談設計上的預期效果。換言之，唐華或《經濟學人》的訪問，都不是以台灣的讀者為目標。

其實，對於絕大多數的《經濟學人》讀者而言，台灣是一個遙遠又陌生的島嶼。尤其中國對台灣的武力威脅，特別是在所謂「灰色地帶」的壓力，都是相當抽象的模糊概念。唐華以「蟒蛇戰略」一辭，將中國對台灣的軍事壓迫「具象化」，其實是一個非常高明，讓人可以一目瞭然，印象深刻的形容詞。

至於唐華所說，中國「只要願意隨時可以封鎖台灣」，對照2022年俄羅斯之入侵烏克蘭，唐華的說法在邏輯上是完全站得住腳的，也可以讓《經濟學人》的讀者，更加深刻感受到「中國威脅」以及台海安全的危急情況。

海軍司令唐華接受《經濟學人》雜誌專訪時稱，中共解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，且只要願意隨時可以封鎖台灣。（軍聞社）海軍司令唐華接受《經濟學人》雜誌專訪時稱，中共解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，且只要願意隨時可以封鎖台灣。（軍聞社）

事實上，本次唐華的訪問讓人們再度勾起《經濟學人》 2021年5月1日以「台灣，地表最危險的地方」The most dangerous place on Earth作為封面故事的震撼記憶。

該封面文章，一針見血指出：「台灣是中美角力的競技場。雖然沒有條約約束美國必須捍衛台灣，但中國的襲擊將考驗美國軍力以及外交和政治決心。」，「美國第七艦隊如果未能及時現身，北京將在一夜之間成為亞洲主導國，而美國的盟友將意識到不能指望美國，美利堅治世（Pax Americana）也將瓦解。」

換言之，台灣安全是美國霸權興衰的指標，丟失台灣就意味著美國霸權的終結。

該文更進一步指出：台灣的安全不止攸關美國霸權，更攸關美西方國家為主心骨的全球經濟。該文點出：「台灣是全球半導體產業的核心，而台積電是全球最有價值的晶片廠，生產84%最先進晶片。一旦該廠停產，全球電子業也將會停滯，代價巨大。」

《經濟學人》這番「台灣，地表最危險的地方」的報導，立刻引起美西方國家對『中國威脅』和台海安全」的高度重視。世界各主要媒體也紛紛加入討論，迄今仍方興未艾。

譬如：今年3月10日CNN週日論壇就刊登了CNN節目「札卡利亞GPS」主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）一篇題為「全世界最危險的地方變得更加危險」（The world’s most dangerous place has only gotten more dangerous）評論文章。就是在《經濟學人》封面文章的基礎上特別加碼而成的論述。

今年八月初，美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授艾立信（Andrew S. Erickson）及美國萊斯大學（Rice University）研究員柯林斯（Gabriel Collins）也在萊斯大學貝克研究所（Baker Institute）共同撰文指出，中國併吞台灣可能引發一個多世紀以來最嚴重的經濟衝擊，對美國利益及福祉將造成毀滅性影響。更可能會導致全球經濟損失超過第二次世界大戰的傷害。

顯然，2021年5月《經濟學人》的封面文章，引發了警鐘長鳴的效果，不但拜登總統一再明確表示美國必定出兵保台，更積極推動美台軍事合作，甚至還主動提供台灣為數可觀的軍事援助。

更令人矚目的是，近年來，陸續出現英國、法國、德國、荷蘭、土耳其、加拿大、澳洲、紐西蘭甚至連日本都派出軍艦穿越台海，宣示維護台海航行自由與和平安全的共同立場。

在在顯示出美西方國家對於「中國威脅」與台海安全的關注，已上升到具體行動的層次。而此次《經濟學人》訪問唐華的報導，實可視為對該刊2021年「台灣，地表最危險的地方」封面故事的最新註解。

當然，站在中國的立場，美西方國家牽手台灣共同炒作「中國威脅論」當然是非常不利於中國向台海、南海的擴張野心，也不利於外資加碼對中國的投資。甚至於更加速外資和台資的撤離。

最令中國惴惴不安的是，俄烏戰爭中，俄羅斯黑海艦隊覆滅的教訓，預示著如果中國膽敢封鎖台灣，而令台灣「忍無可忍」時，台灣遠遠優於烏克蘭的反艦導彈和更先進的F-16戰鬥機群，將對中國「下餃子般」快速增長的海軍，造成難以想像的損失。

如果再加上美日的助力，極有可能重現當年北洋艦隊被團滅的敗戰史。中國更將重蹈甲午戰爭的下場，而永久斷開與台灣日益腐朽惡化的關係，而不得不坐視台灣實現法理上的永久獨立。

這才是中國遲遲「不願意」封鎖台灣或侵犯台灣的深層恐懼之所在吧！！

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：「蟒蛇戰略」落實「中國威脅論」

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