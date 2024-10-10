林志潔評評理》新竹竟成詐騙和賭博的重災區

新竹地區名列全國收入最高的區域，也成了受詐騙和賭博的重災區。無獨有偶，雜誌剛公布了各縣市施政滿意度，過去兩年，新竹市持續成為倒數墊底的城市，市長涉貪遭停職，光榮感盡失

◎林志潔

新竹地檢署在十月二日發布新聞稿，就新竹市員警大規模收賄與包庇賭博，以及電子遊戲場涉犯聚眾賭博罪與行賄行為，提起公訴。檢方表示針對此大規模的犯罪行為，辦案團隊深入蒐證，陸續展開三波大規模搜索並指揮百餘名法務部調查官及新竹市警察局員警，對涉案相關被告及證人共百餘人訊問調查，成功破獲本案並扣押犯罪所得12億2,484萬8,700元。

新竹地檢署就新竹市員警大規模收賄與包庇賭博，以及電子遊戲場涉犯聚眾賭博罪與行賄行為，提起公訴。圖表取自新竹地檢署新聞稿。（取自貼文）

竹市兩年來 犯罪升溫、施政滿意度墊底

新竹地區名列全國收入最高的區域，也成了受詐騙和賭博的重災區。無獨有偶，雜誌剛公布了各縣市施政滿意度，過去兩年，新竹市持續成為倒數墊底的城市，市長涉貪遭停職，光榮感盡失。兩個事件對照，顯然這兩年來，新竹市治理失靈，行政的效率、紀律和廉潔，都需要整頓。

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觀察此案犯罪手法，是以合法的電子遊戲場掩護非法的賭博犯罪，以入股或插乾股，定期分紅來賄賂員警，或定期支付、負擔警局科室或分局的公關費，使員警對賭博行為加以包庇，或在有稽查即將進行時，先行通報排程，讓犯罪者掩飾隱匿犯行，或特意不拍查緝，不為取締。

我曾在做法律服務時，遇到因為被新竹賭場詐賭而傾家蕩產的當事人，雖然後來轉介給法律扶助基金會協助，但當事人所受的痛苦，歷歷在目，令人難過。

近年來有提出我國可以在離島和觀光景區設置合法的博弈專區，由政府監理，我建議可以先參考其他國家例如新加坡的經驗。

新加坡在2022/2023財政年度的博弈收入創歷史新高，總額約84億美元，營收用於社區發展與慈善項目。新加坡雖開放博弈，但為了避免賭害荼毒國人，秉持〔以賺外國人錢為主〕，有非常嚴格的配套措施，例如本地居民入博弈場要繳費，親屬如果發現家人有賭徒心態出現，也可以向賭場管制局申請「禁門令」等等（https://www.businesstoday.com.tw/....../post/201306130039/），絕非任意開放。

毒與賭侵蝕社會基石，對青年人的人生和家庭，產生巨大傷害。新竹作為國家經濟發展，科技研發的重鎮，防制毒癮和賭癮，是非常重要的任務。在此向辛苦偵辦本案的檢察官、廉政官、調查官與警察同仁致敬，謝謝各位，也會持續做金融教育與提高反詐思維，與大家一起努力！

（作者為國立陽明交大特聘教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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