自由開講》國民黨才是最大的違章建築！

黃建龍

近日藍白瘋狂跑轟賴清德新北市的萬里老家，邱毅甚至揪團到現場開直播被居民開嗆，新聞炒得沸沸揚揚，「違章建築」的議題蓋過了總統大選更應該被關注的國政、外交與國安的正題。近幾次的大小選舉，違建議題一直是藍綠攻防互毆的話題，一般民眾跟著看熱鬧，但筆者認為還是需要釐清這些議題間的差異與荒謬。

從黃國昌家到柯媽媽，再到顏寬恆、馬文君及新北市議員廖先翔父子的豪華莊園，藍營接著出招炮打賴的老家也是「違建」，其實這些大不同，黃國昌與柯媽媽家是台灣人普遍在城市裡常見的「加蓋、增建」的小違章，大多是在自己的土地或建物上，只是黃國昌占用的是國有地且還是水源保護區域，顏寬恆、馬文君與廖先翔則是涉嫌利用職務的特權非法占用或便宜優先租用國有地，更違法大興土木建造莊園別墅。

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賴家的萬里老家就是一間存在時間比法令還早的房子。這是台灣所有城市普遍存在的問題，不管是建築法、區域計畫，這些法令都是國民黨政府來台之後陸續制定的法令規範，在全國各地早就都有許多已存在的建築物。（資料照）

而賴清德的老家是完全不同的案例，這些座落在昔日礦業用地上的礦工從業人員的房舍，在新北何其之多，他們都面臨同樣的合法身分的困擾，但很遺憾地透過新北市政府配合演出，出具扭曲名詞的公文將需要申請合法房屋的既存建築，扭曲為「既存違章建築」，卻又僅拍照列管無需拆除，透過公文文字遊戲協力創造出賴清德老家也是「違建」這樣的事實，這樣的作為完全是無恥的政治攻防，而非要為民解決困擾。

賴家的萬里老家，說來其實很簡單，就是一間存在時間比法令還早的房子，哪來的違法？這是台灣所有城市普遍存在的問題，不管是建築法、區域計畫，這些法令都是國民黨政府來台之後陸續制定的法令規範，在全國各地早就都有許多已存在的建築物，因此如何回溯規範這些老房子，一直是各地方政府的痛。

簡單來說，如果藍白的邏輯成立，賴清德的老家是「違建」，這樣子台灣各地的老街、老廟宇或甚至許多古蹟、文化資產，全部都是「違建」，要不要全都列管拆除？這些老房子需要的是透過不同的規範重新協助它們取的新法令下「合法」的身分，他們沒有「違法」，更不是「違建」，國民黨不檢討過往自己四五十年來執政無能力解決的問題，為了選舉及掩蓋自己人知法違法占地違建的事實，反而用扭曲手段政治栽贓他人既存的建築是「違建」，在我看來長期不願意認同台灣的「中國國民黨」才是台灣最大的「違建」！

（作者為崑山科技大學公廣系助理教授）

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