自由開講》唯有「強化備戰」才能抵禦中共犯臺威脅

胡尼克

近年臺海情勢升溫，中共頻繁對臺軍演，軍事活動與近距離的演習成為「新常態」，再加上外界對習近平武統臺灣的推測，使臺灣近年更是積極加強國防佈局，例如延長兵役即是其中之一，蔡英文總統於2022年12月宣布兵役改革，為強化全民國防而調整兵力結構，將義務役延長至一年；過去兩岸氛圍和緩，多數民意不認為中共會犯臺，但在俄烏戰爭爆發、台海情勢緊張下，蔡總統做出決定性改革，並對外展現臺灣自我防衛的決心，國軍甚至還引進美軍訓練模組，提升部隊戰鬥能量，使兵力符合現代戰場需求。

蔡英文總統於2022年12月宣布將義務役延長至一年，在俄烏戰爭爆發、台海情勢緊張下，蔡總統做出決定性改革，並對外展現臺灣自我防衛的決心。（本報資料照）

根據國際戰略研究所統計，共軍的現役部隊人員有 2,035,000 人，反觀臺灣僅有 163,000 人，除陸海空軍外，共軍還有戰略導彈部隊、戰略支援部隊等其他軍種，兩岸武裝力量懸殊；對此，專家也提出發展「豪豬、刺蝟、毒蠍戰略」等不對稱作戰概念。臺灣可利用大量小型、得彈性移動運用的武器來自我防禦，如高機動性多管火箭系統、無人機、反艦導彈等，近年來買武器皆考量到中共的戰法，此外，更提升社會韌性，建立民間防衛系統，戰時才能快速串連軍民力量，共同抵禦外來威脅。

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目前國軍的實力不可能與共軍全面對決，認為戰略的關鍵在於「嚇阻」，當我們有一定的軍事實力，中共需多方考量武力犯臺的成本和代價，戰爭就不容易發生；此外，中共更時常對臺展開認知作戰，希望催眠國人「美國人不會來」、「蔡政府沒準備」、「國軍沒能力」，進而變成「投降論」，籲國人在意志上需保持團結，美國一直以來都是臺灣安全的主要提供者，願意協助臺灣的背後是「臺美利益」重疊，不必要做過多政治解讀，到頭來唯有「強化備戰」才能抵禦中共犯臺威脅，且從來都不是靠虛無縹緲的和平協議，而是靠實實在在的戰備訓練累積實力才能使民眾安心。

（研究生）

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