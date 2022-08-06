自由開講》中共的文攻武嚇讓兩岸漸行漸遠

林正二

美國眾議院議長裴洛西的訪台，增進了台美關係，向國際社會傳遞台灣民主以及在「印太戰略」的重要性，讓全世界更了解台灣的處境，提升了台灣聯合民主國家抗衡中國的力量，不利中國「一中統台」政策的推動。中共因此老羞成怒，在台海四周以實彈演習，想藉此警告美日等國家，並動搖台灣民心，以武逼統。

然而，中共的大規模演習，升高了區域緊張，嚴重影響日本、韓國等國際18條航線，飛彈更落在日本經濟海域，衝擊日本的安全，以及航經台海的石油等重要物質的運輸，妨害了印太區域的和平穩定與自由開放，引發美國、日本、歐盟與G7等全球國家的譴責，已讓台灣問題成為國際關切的議題，對中國的野心更加警戒，並促成台灣跟美日歐盟等國在抗衡中國上，更堅實的合作。

請繼續往下閱讀...

中共的大規模演習，升高區域緊張，嚴重影響日本、韓國等國際18條航線。圖為其中一艘中國軍艦駛離福建平潭。（法新社）

在台灣民心影響方面，中共更未達成目標。中共精心設計的台海四周區域的軍演，最近的地區離小琉球只有幾公里，原以為軍演的鄰近性與實彈射擊，將引發台灣人民的恐懼感，但結果是國人無動於衷，遊客照樣在小琉球海上遊玩，東北部賞鯨船照樣出發，全台各地街上遊人如織，絲毫不受中共軍演的影響。

中國的武嚇不僅沒達到孤立台灣、恐嚇台灣人民的效果，反讓國人不滿中共的蠻橫無理，更加團結在一起。由於中共對沒有外交決策權、無涉一中政策的美國會議長訪台，反應激烈，不斷恐嚇台灣，連一些原本親中的國民黨要員也不滿中共的惡霸行徑，反促成了台灣朝野團結，對抗中國的侵台，擴大了台灣的「抗中保台」力量。

中國現在已是全球第二大經濟體，台灣對中國大陸的出口高達百分之四十，兩岸有許多需要互補合作的地方，尤其是大陸高科技產業的零組件、晶片等更需要台灣供應。 中共應該了解，兩岸合則兩利，分則兩害。台灣是自由民主國家，政府任何政策的推動都必須尊重民意。因此，中國如想讓兩岸關係更密切，必須採用中國古代賢君的「以德服人」政策，尊重台灣人民的意願，透過兩岸經濟、文化等的交流合作，讓兩岸生活模式與政經社會體制更為接近。

故而，中國面對兩岸的分治分立，必須正視中華民國台灣存在的政治現實，以對等地位對待我國，而非將台灣視為中國一省，壓縮我國際空間，以文攻武嚇方式統一台灣，強迫台灣接受大多數人民反對的「一國兩制」，最後反讓兩岸漸行漸遠，爆發戰爭，兩敗俱傷。 如果未來中國像美國一樣富強，而且轉變成歐美或瑞典等北歐社會主義式的自由民主國家，實施政黨與議會政治，國家領導人由人民直接選出，屆時經過公民投票，台灣人民應會贊成與中國在民主體制下融合。

但在兩岸尚未結合之前，請習主席尊重台灣人民的意願，讓我們維持自己的民主生活方式以及讓台灣擁有寬廣的國際外交空間；兩岸並透過雙方憲法重疊的連結點，擱置主權爭議，在尊異求同、互助互利的原則下，加強雙方經濟、文化、科技、農業、公民社會等全方位領域的合作，為兩岸雙贏的目標努力。

（退休駐美外交人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法