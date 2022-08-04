胡，怎麼說》那個大國流氓樣、軍演耍流氓，還做著霸天下的天朝夢！

那個大國全沒大國樣，只會惡狠狠的擺出流氓樣！它現在從小流氓手持的小扁鑽，升級大到可以出動戰機、航艦、飛彈等等了，叫嚣勒索不遂，就大搞圍台軍演霸凌台灣!那個大國的行徑、作風、心態，依然是小流氓樣子，自己搞砸、惱羞成怒、就遷怒他人，就揮舞著小扁鑽，橫行街頭不講理，到處威脅鄰人及路人！

當小流氓拿著小扁鑽，危險性還不大；當小流氓手中武器升級了，心態卻沒有升級，仍然是雞腸烏肚的小流氓腦袋心態，行徑也仍然是小流氓的惡狠狠樣，危險性就節節升高，不但威脅鄰人、霸凌鄰國、更進而威脅東亞、亞太、印太、乃至全世界的和平及安全。

請繼續往下閱讀...

當這個大國一黨專政、一人獨裁的那個頭頭，做著「霸天下」的天朝中國夢，企圖宰制世界、予取予求，其黨其中豢養的一狗票小粉紅、赤紅，也沉醉在「號令天下、誰敢不從」的侵略性激進民族主義迷夢中，它擁有戰機、戰艦、飛彈、航空母艦、槍砲、火箭等等強大武器，但實際作風仍然沒變，現在它仗著那些軍隊及武器，在國際上亂舞，但仍然一如小流氓手持那隻小扁鑽在街頭亂舞。

這個沒大國樣、不負責任的大國，愈大就愈危險，對世界和平的威脅就愈大。你的位置愈接近小流氓，就愈可能被它的小扁鑽刺到成傷，你的國家愈接近那個仍是小流氓心態的大國，也同樣的會更加危險。

台灣的不幸命運，就是地理位置上太接近那個做著霸天下天朝迷夢的中國，而且，地緣政治上，南海如一個大甕，台灣就在甕口，如甕塞子一樣的扼守南海來往東北亞的要衝；台灣也是太平洋西岸第一島鏈的最重要一個關鍵鏈，誰據此就掌控半徑千公里以上的海空域。這兩大地緣因素，台灣成了霸國爭霸天下的覬覦之地。

於是，那個大國就一再自編自導自說自唱，說什麼台灣自古屬於...的神鬼話，然後就要強暴併吞台灣。台灣人民拒絕專制統治、選擇民主自由，拒絕侵略併吞、選擇獨立自由，這是天經地義的事!美國眾院議長裴洛西訪台，力挺台灣的就是這個，台灣熱忱歡迎她來訪，也是因為這個共同的價值觀。

那個大國沒大國樣，卻是流氓惡霸樣的國家，使出極盡野蠻粗鄙恫嚇的文攻武嚇手段阻止裴洛西訪問台灣不成，就使出流氓惡霸手段，搞72小時封鎖式圍台軍演，它公布的軍演實彈射擊區塊，越過海峽中線，還突進台灣的領海內，共軍戰機、軍艦、飛彈、火砲等等齊出動，軍演期間禁航禁飛，還發動網軍攻擊、協同投靠中國背叛台灣的在地協力者，製造假消息、大搞認知戰，恫嚇台灣、挑釁美國、威脅國際...。

為了美國眾院議長訪台，報復竟包括台灣的農漁產品、禁止進口中國，其實，它仍然就是小流氓作派，大國小流氓樣，就這麼惡質粗暴野蠻，如果它霸天下的天朝霸夢成真了，自由民主世界的各國及人民，將伊於胡底?

這個流氓國家的流氓政權今午起軍演三天，同時看到台灣的在地協力促統的黨徒及紅統媒體等配合操作，彷彿疑似潛伏的第5縱隊也同步中共軍演先搞預演，簡直令人不寒而慄!

大國小流氓樣已經壞透了，那些在地協力促統的黨徒及紅統媒體，竟當起流氓惡霸的小嘍囉，跟著中共小粉赤的屁股，醜化裴洛西為老巫婆、老妖婆等，誣衊挺民主挺台灣的裴洛西訪台為無事生非，這些流氓的小嘍囉、三等奴才們，早已喪心病狂!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法