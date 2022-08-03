胡，怎麼說》裴洛西剛扺台，中國就宣布繞台軍演武嚇，美台必須團結因應!

美國眾議院議長裴洛西在2日22時44分扺達台灣松山機場，中國外交部在22時54分發布措辭強烈的譴責聲明，對美國及台灣發動「文攻」，22時59分許，中國就透過官媒新華社發布軍演公告，實施日期為4日12時到7日12時，六個軍演區塊的分布範圍，圍繞台灣四週海、空域，部分在台灣的ADIZ，共軍在軍演區塊內，實施禁航禁海，實彈射擊，這是公然武嚇，惡性重大的封鎖霸凌台灣，並直接挑釁美國，美國、台灣必須團結聯手因應，並結合日本及歐盟等，有效防止中共進一步蠢動!

面對中共威脅迫近，台灣絕不屈服，必定誓死扺抗，此時此刻大家更要冷靜以對，絕不能亂了方寸!

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裴洛西訪台，本是民主平常事，在三權分立的美國，她代表的是國會兩院之一的眾院，不代表美國政府但也不受拜登政府指揮，更無關台獨與否，就是因為中共當局反應過度，惡狠狠的放話恫嚇企圖阻止，更宣稱共軍戰機又是攔截、又是擊落裴洛西專機的，才會轟動國際。在用盡恫嚇阻止裴洛西訪台不成後，中共惱羞成怒，在裴洛西剛到台灣的不到15分鐘內，就同時對美、對台發動文攻武嚇，以欲加之罪何患無辭的誣指美台，企圖用軍演升高恫嚇的強度，以遂其無理更野蠻的需索。

中共阻止不了裴洛西訪台，除了面子掛不住，它森七七更是因裡子要不到，它要的裡子就是，藉阻止裴洛西訪台，製造台灣四週的海空域，都是中國直接管轄勢力範團的「事實」，台灣是它的一部分、台海是它的內海，逼美國退讓及國際社會接受它製造出來的「既成事實」。美國、台灣都拒絕接受，中國在嘴炮恫嚇需索不遂，就動用戰機戰艦，企圖遂其需索。

中共當局強橫的以軍演霸凌台灣、挑釁美國，其實對美軍在台灣鄰近的部署十分忌憚，目前美軍部署包括雷根號航空母艦作戰群，F-35之外，還加派F-15進駐鄰近美軍基地。裴洛西來台前，中共方面狠話說盡的宣稱派戰機攔截、伴飛阻止、必要時不惜擊落云云，實際上共機根本不敢靠近裴洛西的專機隊，只敢加強襲擾台灣空域。中共雖在裴洛西剛到台灣就宣布繞台實彈軍演，實施時間卻是裴洛西預定3日離台之後的4日中午起，避免直接對陣美軍的意味不言可喻。

但是，對台灣、以及對美國、日本、國際社會而言，中共宣布6區塊繞台軍演3天，就是另一次嚴重的台海危機，台灣當然首當其衝，6區塊軍演企圖封鎖台灣進出海空，尤其南北的各大港口包括商港及軍港，這應是共軍近1年多以來幾乎天天派機襲擾台灣的總演練，更是全面侵略攻台的一次模擬測試。

這是事關國家存亡的大事，台灣絕不能掉以輕心，面對國安大事，政府及人民更要冷靜以對，無論執政、在野都不能置身事外，因為如中共真的進犯並得逞，台灣不保、中華民國就滅亡、民主自由的生活方式全部失去，不管哪黨哪派全完了，包括幫同協力中共去抗議裴洛西訪台的「紅統」、沒利用價值了，也鐵定完蛋。

中共是不會放過併吞台灣、消滅中華民國的，3天繞台軍演顯示中共的武力併吞威脅迫近眼前了，國安團隊必須慎謀能斷，縝密研擬整體、全面、有效、全民動員的保家衛國各種方案，更要加強團結美日等國共同扺抗中國侵略。

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