自由開講》裴洛西戳破中共的「世紀謊言」！

陳慶坤

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美軍行政專機「波音C-40C運輸機」，昨（2日）晚10時44分終於抵達台北松山機場。裴洛西創造了台美關係新的里程碑，同時也戳破中共「台灣是中國不可分割的一部分」的世紀謊言。

裴洛西（中）創造了台美關係新的里程碑，同時也戳破中共「台灣是中國不可分割的一部分」的世紀謊言。（法新社）

然中共恐嚇台海局勢緊張升溫。中國全國政協機關報《人民政協報》一名不具名的中共解放軍戰略學者表示，只要美台敢踩大陸給「他們畫的紅線」，我們將啟動大陸《反分裂國家法》，以雷霆萬鈞之勢對台出手，「讓國家完全統一的步伐大大提前」。如此囂張的共產黨徒，完全無視於國際法的存在、無視於世界秩序的存在，以武力「併吞台灣」成為活生生的「吃人行徑」，威懾台灣成為共產黨的奴隸！

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因此，裴洛西指出美國必須記得這份誓約，不應忘記1979年「台灣關係法」對台灣的承諾，如今中國步步進逼，在軍事、經濟、外交等各層面打壓台灣，美國必須和台灣站在一起（We must stand by Taiwan），她來到台灣就是要印證美國對於民主的承諾；這個被「自由之家」評為全球最自由的民主國家，現在正受到威脅。裴洛西訪台，鼓舞著台灣的民心士氣！

昨天中國官媒《新華社》隨即稱，解放軍將於4至7日，在多處海域和空域，進行重要「實彈」軍事演訓行動，演習範圍「環繞台灣全島」。中國以「民族主義」掀起全中國人的仇恨心，對台灣恐嚇、威脅喊打喊殺，行徑宛若流氓，在文明的21世紀，這種極端民族主義所動員的「仇恨心」更是變本加厲。誠如美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所稱「中國是一個邪惡的國家」！

中國官媒《新華社》公告稱，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，演習範圍「環繞台灣全島」。（微博、路透資料照，本報合成圖）

中國這個邪惡國家幾千年來的歷史，就是透過東征西討，不斷侵略併吞牠們所稱「蠻夷之邦」的周邊國家，以成就其大國。承襲自中國儒家帝王政治文化荒謬的認知「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣。」這種侵略性的文化，共產中國將它發揮到極致！自1979年中美建交以來更曲解「一中原則」成為世紀大謊言。中國共產黨不斷強調「堅決粉碎台獨分裂」和外來干涉圖謀，實現中華民族偉大復興行程中「推進祖國統一」！？

然而，盡管中國的叫囂，世界「抗中保台」的號角已經響起！而且成為不可逆的事實存在，只要中國併吞台灣的力道越大，它就如緊箍咒一般加速中國共產黨的滅亡！誠如美國聯邦眾議院議長裴洛西所稱「藉由到訪台灣，我們履行我們對民主的承諾：重新確認，台灣—以及所有民主國家—的自由，必須受到尊重。」裴洛西的訪台戳破了「台灣是中國的一部分」的世紀謊言；台灣將昂首闊步存在於西太平洋，成為世界反抗共產主義的「抗中堡壘」，台灣將是一艘永不沉沒的航空母艦。

（大學助理教授）

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