自由開講》絕不讓中國飛彈在我國領空、領海耀武揚威

邱志偉

因為美國眾議院議長裴洛西訪台，中國開始為期數日的對台軍演，造成美、中、台、日各國的高度警戒，中國如今製造的事端更勝第三次台海危機，所射飛彈數不但更多，意圖打擊台灣民心意志的氣息更勝。但台灣政府絕不能讓中國在我們領空、領海上耀武揚威，該怎麼做、該有的反制、該有的回應，請政府絕對不能少，尤其務須留意這幾日綏靖主義者、中國在台協力者的伺機而動，絕不可掉以輕心，更要讓中國清楚知道，輕啟戰端，台灣絕對有能力給中國致命打擊。

1996年第三次台海危機，當年是因為李登輝總統訪美、台灣第一次總統民選，中國為迫使台灣退卻，甚至震懾美方，因此開啟飛彈試射。當年人心惶惶，國人深感戰火邊緣恐懼，和這次台灣人多數雲淡風輕，確實有很大不同。但需要留意的是，固然中國手段依舊沒進步，但資訊戰的密度、意圖癱瘓台灣基礎設施的決心更強，尤其是在干擾民心士氣的手段更烈，政府都不可以掉以輕心。

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中國開始為期數日的對台軍演，所射飛彈數不但更多，意圖打擊台灣民心意志的氣息更勝。（REUTERS）

國安會前副秘書長張榮豐先生就曾示警，中國在輿論戰上經常利用機會，試圖營造對己有利的假象。以目前台灣、日本所捕捉到8月4日飛彈試射的軌跡來看，中國其實有多次射偏的狀況，甚至到底射了幾枚飛彈，各國統計都不盡相同，顯示即便中國軍武能力有提升，但精準度跟第三次台海危機一樣，都還有偏移的狀況發生。但中國仍宣稱全部命中，台灣這時就應該要將中國實質發射及偏失狀況公布，不要讓外界焦點僅聚焦在飛彈穿越台灣，這是輿論戰、心戰上很重要的一個環節。

更重要的是，我要提醒國安團隊，這次中國從裴洛西訪台前的恫嚇到軍演，一系列動作其實高度不尋常。因為早在4月裴洛西就曾表達訪台意願，中國並未激烈反應，何故到7月突然拉高分貝，都值得我們關注。我們要更清楚中國這次軍演的實際目的、背後成因，才不會誤判中國意圖。

最後，從中國軍演的種種作為來看，我希望國安團隊要讓中國有更清楚知道，台灣的底線在哪裡。中國這次演習，明顯侵犯我國的領海等法定界線，若我們沒有進行包含提高戰備、反飛彈攻擊的彈道系統進行反制，會讓中國誤判台灣的軍事底線，甚至帶給國民錯誤印象，誤會中國軍演的軍事恫嚇不會造成實質危害。

同時，外交及經貿團單位需要提高警覺，中國很可能藉由這次軍事演習，再度形塑錯亂的邏輯，明明是加害人角色，卻可大膽的跟各國要脅，藉由台灣議題恐嚇世界各國。包含打壓台灣的外交、經濟處境，傷害台美、台日關係，甚至我們在CPTPP的入會努力，是否都會受到打擊，中國可能逐一威脅CPTPP成員國，支持台灣會造成戰爭危機等，還有邦交國的存續問題，都是這波中國軍演之後，我國需要繃緊神經，高度關注的課題！

（立法委員）

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