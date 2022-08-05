新聞線上》別搞得像北韓

監察院長陳菊為裴洛西訪團親自講解過往曾為警總軍法處看守所的人權園區。（美聯社）

記者莊榮宏

美國眾議院議長裴洛西訪台，為八月帶來消暑涼風；她穿搭俐落，色調鮮明，衣如其人，得到時尚專家讚許；她的專機突破飛彈威脅，吸引年輕族群追機，引發拍照熱潮；她保障人權，挺台數十年，遇強國不假辭色，被稱作「台灣的朋友」。

凡此種種，既非奴性，更非狼性，而是百分之百的人性，說直白點，就是對遠道而來、志同道合的朋友，發自內心的歡迎，這不是我說的，而是聖人說的，「論語」學而篇就寫著「子曰，有朋自遠方來，不亦樂乎」，其中道理就在人性裡。

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對於這樣一位老朋友，凡是愛自由、挺民主、顧人權的正常人，無不開心迎接，所以台灣人以「辦喜事」的心情歡迎她，但隔壁的中國看到台灣辦喜事，卻不開心，又哭又鬧，搞得像在「辦喪事」，真是晦氣。

如此這般，兩相比較，很容易就確定誰才是「真正的朋友」，人心是肉做的，誰對我好，我自然當他是朋友，所以聽到我們說「妳是台灣的朋友」，裴洛西認為這對她是「很大的讚美」，可知她以身為台灣的朋友為榮，但自稱同文同種的中共又是如何看待台灣？「台灣只是中國的一個省」、「留島不留人」，鄙視台灣，輕賤人命，台灣人怎能不敬而遠之，又怎麼可能願意和它合而為一？

「孔明七擒孟獲」的故事喻示，要以謀略服人，才是長久之道，可惜中共只知以力屈人，有錢了，就用一帶一路拖垮小國的經濟，拳頭硬了，就耀武揚威，惹是生非。於是民主國家「有朋自遠方來」的尋常事，硬是被它借題發揮，射飛彈、搞軍演，把台灣人心驅離得比原來更遙遠。

這兩天惡霸在家門口舞刀弄槍，台灣人雖然步調如昔，生活正常，其實心裡很反感，當家作主的決心更堅強。

烏俄戰爭打了超過五個月，國際強力援烏，俄國無法取勝，反而耗盡國力，這場戰爭告訴世人，大國憑武力併吞小國的時代已經過去，中共若不引以為戒，而輕率對台動武，必將重蹈俄國覆轍，為中共政權帶來滅頂危機，因為台灣人誓不當共產極權的奴隸，必定以烏克蘭為師，與敵周旋到底，戰事拖下去，中共卡在喉嚨，吞不下又吐不出，國家資源逐漸耗盡，量變產生質變，下場可以預見。

「有朋自遠方來，不亦樂乎」，台灣有交朋友的自由，中共鬧事要適可而止，別把自己搞得像北韓。

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