胡，怎麼說》解析流氓中國對台軍演的「威嚇、恐懼、屈服」三步殺!

流氓中國昨起在台灣四週海空域實施針對性、高強度軍演，這顯然是流氓中國慣用的「威嚇、恐懼、屈服」對台三步殺攻略的第一式-軍武「威嚇」!

台灣自保的首要，就是「阻斷恐懼」，絕不讓中國用射飛彈飛越、戰機軍艦穿越海峽中線、網攻駭侵台灣政府指管及民生基礎系統、大量不利台灣防衛的假消息等意圖製造台灣社會恐懼的奸謀得逞！

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依當前的軍力對比，台灣雖不具備從源頭中國阻斷其對台發動威嚇攻擊的軍力，但絕對有能力及信心阻斷中國企圖達到的第二式-製造恐懼，只要克服社會民心的恐懼，中國使出的三步殺狠毒殺招第一式-軍武威嚇，就會失去效用。何況，台灣雖無阻斷攻擊源頭之力，但保有反制攻擊的能力，目前這部分實力當然不能輕易展現。

中國軍隊發射的東風導彈，有數枚刻意飛越台灣陸地上面大氣層外的高高空，根據日本監測公布的航跡圖，其中一枚還特別故意飛航「劃線」台北上空，這當然是「中共製造」的心理戰，讓台灣人民因無知而恐慌、擔心飛彈飛過天空會掉到頭上。其實，共軍的飛彈在「大氣層外」的太空飛行掠過，目的是心理威脅、不會造成實質危害，就如北韓金正恩常搞的手法，飛彈試射高空飛越日、韓一樣。

如真的開戰、不是演習，共軍飛彈當然可能打到台灣，但那是中國軍入侵、台灣軍展開保衛戰的交戰狀態了，國軍早就有各種反制因應方案。如到了那個時候，即使飛彈打下來，損害也有限，俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，飛彈打了好幾千枚，烏克蘭仍堅強扺抗。台灣如面臨中國侵略，當然要扺抗到底、絕不屈服。

從中國這次對台軍演，可以窺知其攻台戰術輪廓，威嚇包括言辭恫嚇及實際動武，主要都是製造恐懼、打心理戰、並透過在地的紅色協力媒體，製造大量假消息、加料擴大認知戰戰果，如桃機被炸、失守，台北防空網失敗、各國包括中國撤僑等等假消息，意圖引發台灣社會全面恐慌，民眾搶購糧食及日用品、電力及用水的破壞。

中國軍隊這次已出動戰機、軍艦、東風導彈、衛士長程多管火箭等，預料還會加碼如登陸戰演習、更迫近台灣本土及外島等，阻斷式網攻癱瘓台灣資訊連絡系統及假消息認知戰，共軍這回演習都用上了，它們安排在台的協力媒體、紅政客、網軍等也若隱若現，至於潛伏的第五縱隊，不知有無暗中也參加了共軍攻台演習?國安單位千萬不可放過。

面對中國軍演針對台灣，台灣政府及人民都必須保持鎮定、冷靜、淡定，國軍則不畏戰、不避戰、不求戰、不挑釁等以萬全準備來因應，讓中國以射實彈製造恐懼的企圖完全失敗、讓其亂台灣社會人民的奸謀完全無法發揮。在共軍演習的首日，國內外各方觀察，包括政府與人民、包括執政及在野各主要政黨，表現都非常好。

因為，共軍這次軍演，讓人看清楚的是，無論你是中華民國派、台灣派，都必須扺抗到底，絕不屈服，屈服就是投降，投降就是滅亡。簡單說，就是台派、國派在扺抗共軍侵略上自然合流，只有極少數喪心病狂的「共派」，在為匪張目。

共軍這次軍演，其實也給台軍、美軍、日軍等「以敵為師」的大好機會，共軍把侵台攻略大部分都用上了，只是具體而微的縮小版，如飛彈及火箭射擊、戰機攻擊、軍艦封鎖、搶灘登陸、網軍攻擊、假訊息認知戰、第五縱隊及在台協力者配合策應等等手法，只要把每樣放大幾倍，就可模擬出萬一中國蠢動、發動侵略台灣戰爭，台灣遭到共軍飽和攻擊的大致情況，並研擬「18本」反制之道。

台灣當然不是被懗大的，中國對台灣一直懗、一直懗、一直懗，從1949年到今天，台灣被中共武嚇、血洗、進犯、佔領後清空等等威嚇，已超過70年了，現在中華民國台灣仍然挺立，進而成為一個民主自由的國家。我們當然要用盡一切力量及手段保家衛國，保護世世代代都能生活在民主自由國度中。

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