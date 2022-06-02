胡，怎麼說》藍白黨徒還在放疫情假消息，緊吃「血饅頭」嗎？喪心病狂!

台灣正遭COVID-19（武漢肺炎）變種病毒圍攻，陷入苦戰中，藍白黨卻忙著放疫情假消息做政治攻擊工具，打擊防疫，以取得「政治紅利」、吃「血饅頭」。

大家忙著抗疫、苦戰厲害的Omicron病毒，你們還要產製撒布假消息，造疫亂、添疫恐、趁疫爆，以便能夠狠心大吃「血饅頭」的政治紅利。喪心病狂!何其殘忍！

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Omicron病毒如海嘯般大浪襲來，藍白黨的價值觀錯亂現形，簡直就是亂到亂七八糟、政治紅利掛帥到是非不分，他們似乎認定，假消息才是好消息，只要能打擊民進黨政府的消息，就是好消息，哪管假消息更打擊了台灣的防疫、弱化及摧毀台灣防疫力！

孩童不幸染疫死亡，每一位都令人不捨，也讓醫治他們的醫護人員難過，但是，藍白黨人及粉們卻只在意數字，1位？5位？10位？在他們來說都是不夠政治使用的，所以一定要製造成「很多的...」才能成為恐怖核彈級政治武器，於是「很多的...」假消息就被製造出來了，再打著言論自由旗號大量撒出、製造恐懼，還不許司法查辦禁止。這種行徑，就如魯迅小說「藥」形容的血饅頭。何其殘忍！

他們製造假消息被否認、被踢爆、被打臉...，有一類人是悄悄下架、卻拒不道歉、不認錯，這類人雖然下流但不算太下流，更多的藍白黨徒鐵粉，不但不認錯道歉，還用各種手段硬坳添加假料反擊，更打著言論自由，做為刻意更惡意製造、撒佈假消息的保護傘，心態荒謬到惡毒地步。喪心病狂！

再看，台北市柯市府發言人陳智菡5月22日公開指稱蔡總統「暗崁」疫情即將大爆發的防疫資訊、沒告知雙北、「草菅人命」云云。但經市議員苗博雅抽絲剝繭、緊追不放的追查，台北市長'市府、負責北市防疫衛生局及局長，都提不出暗崁的是什麼資訊?暗崁的證據何在?陳智菡以自說自話辯解回擊，也被苗博雅打臉為沒證據的「虛構」。

沒證沒據就對總統做天大地大的「草菅人命」指控，還自稱是針對有700萬人口現由白藍分別執政的雙北，柯市府有這種發言人，難道不就成了假消息製造中心?

而且，疫情恐將爆發的預測，在4月初起就經常見諸學者專家預測，疫情曲線高、中、低都有分析，染疫人數從200多萬到5、600萬...。柯文哲本人自認防疫他最行，也常扮鐵嘴做驚世預測，台北市府發言人竟無端無據指控總統暗崁這些，還不肯認錯道歉，想以罵總統來立功、幫老闆柯文哲賺進政治紅利，但恐怕賠大了。

又看，那張亞洲兒童染疫死亡率比較圖卡，指稱台灣是日本的10倍、南韓的8倍，經查，來源是中國國民黨副秘書長王育敏，但這個圖卡上的數字來路不明，而且台灣的部分只是刻意截取它所要用做政治攻擊的一段數字，根本不符統計意義。例如，不能因為討厭某黨，就刻意找一段時間，某黨黨員染疫死亡最多時，拿來做圖卡說是某黨黨員染疫死亡率最高，這是不理性、不道德的，但國民黨政治意識形態無限上綱，就是這樣狠幹。

藍白政客、媒體、網糦粉紛紛照抄還加料大罵政府，又是草菅人命什麼的，親藍白的部分醫師也見獵心喜，根本不查不想、不理性思考就跟進大罵，心態就如前述的把能打擊民進黨政府的假消息當好消息，專業、良心都丟掉了，只顧去啃政治血饅頭當補藥!

又如，藍白粉專藍白拖的逆襲等，貼出「蔡英文下令 孩童燒到41度以上才准收治」的假消息、造謠文，有幾位專業醫師看不下去，上門說明解釋，卻被藍白粉打成綠軍來踢館、1450出征，大舉發動反攻，真的是殘忍又惡毒，因為它製造民怨的同時，更可能誤導家長，兒童雖沒燒到41度、卻出現其他危急症狀時，以為送醫也不會收治，因而誤了人命，這才真的是為了政治紅利的血饅頭草菅人命。

這個假消息造謠文另外的可怕，就在竟然膽敢冒用總統名義下令...，這個案子如不查辦，那還得了，有一天它們就可能冒用總統名義下令宣布投降、宣布攻擊北京...。







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