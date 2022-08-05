自由開講》赴中發展...「党」要你的什麼，你就留不住什麼！

張之豪／基隆市議員

赴中發展，不管是藝人與否，也不管是台灣人與否，大家都奉行的哲學就是「富貴險中求」。高風險、高報酬，這就是「中国」這場遊戲的規則。

這風險不是做生意失敗的風險，做生意失敗的風險全球皆有。這風險是中国這個國家的風險，是在這個國家求生存、求發展，或者跟這國家做生意，本身就是個巨大的風險，因為一般國家只要擔心市場的壓力，在中国，你要擔心「党」的壓力。

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這是系統性風險，躲都躲不掉，「党」要你的什麼，你就留不住什麼。

而且，「党」還不是萬能的，連「党」都有失靈的時候，現在正在上演的房貸風暴就是如此。在中国河南房貸風暴還在上演的時刻，中国人自己就已是待割的韭菜，為何有任何人以為自己能夠倖免？連「党」都靠不住，當然要買張綠卡來保命，袋鼠卡、楓葉卡也行，太平洋沿岸的城市，從西雅圖到墨爾本，過去這些年，哪個不是房地產漲了好幾倍？都是中国人提著皮箱用現金買的。

真中国人早就把風險分散了，你看是誰在把台灣鎖進中国？什麼樣的人必須要唱「好聪明的中国人、好优美的中国话」來表忠？假中国人。

近日美國眾議院議長裴洛西深夜訪台！歐陽娜娜當天晚上就急著在微博轉發「只有一個中國」貼文以表忠誠，消息傳回台灣瞬間在PTT引起熱議、慘遭網友狂酸。（報社合成／翻攝自YT影片、微博 歐陽娜娜Nana）

就是假中国人，才必須要特別表演出愛中国的樣子。因為深怕別人不是死心塌地臣服於中国的中国人，還不少。五千年的文明古國，就是有自信。

真中國人，如余英時那樣的大家，他走到哪，中國就在哪，何須再證明什麼？中国輾壓北大學生的坦克，怕你看嗎？他要你看個清楚，這就是膽敢違背「党」的下場。

那，「党」到底要什麼？「領導」到底要什麼？怎樣講才是對的？怎樣做才不會犯錯？若都給你猜到了，這還叫風險嗎？那豈不是人人都能發財了？這，就是中国的「險」。先接受了你會被毀滅的可能，或許，你就有機會，當下一個中国富翁。

中國房地產寒冬來臨，引發連鎖性危機。（示意圖，路透社）

然後，看看那絕美的中国富翁的下場。

马云，你好嗎？

此理適用於赴中發展的工作者，也適用於把自己的生意、生產、產業，押在中国與對中貿易的人。這就是為什麼，就算是養魚、種果，都有兩條路。

簡單、低廉、不用升級、不用陣痛，短多長空的依賴中国之路。

吃力、昂貴、升級困難、必然陣痛，短空長多的國際通路之路。

無論怎麼走，都是自己選的，選了，就對自己的選擇負責。短期內，大家都願意一起承擔，這是一種社會公益，就連盟國夥伴也願意幫忙，因為見義勇為。

但這不能長久，也不該長久。擺脫經濟上的依賴，也要擺脫文化上的依賴，更要擺脫大眾流行文化的依賴。

這才是真正的趨吉避凶。

經濟上是如此，政治上也是。

本文經授權轉載自 基隆市議員張之豪 臉書：

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