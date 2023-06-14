天將奔烈》揚言癱瘓中國網路 北京還傾向支持柯P嗎？

當所有總統候選人都在強調加強自身準備、務實追求和平時，面對宣稱要主動攻擊中國、引發戰端的柯文哲，台灣民眾是否還能支持得下去呢？

羅承宗／南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長

孫子曰：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。由於憲法增修條文又將決定國家安全有關大政方針的重任交給了總統，是以在歷次總統大選裡，總統候選人對此課題究竟有何政見？遂成各界高度關注的焦點。

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回顧歷史，2008年總統選戰裡，馬蕭陣營雖然強調躁進的全募兵制，造成日後國防根基嚴重侵蝕的災難，但至少觀其國防論述內容，相關政見當出於國防專業人士之手。

接著，在2016年總統選戰裡，民進黨蔡英文、陳建仁陣營在國防政策上著墨亦深。一方面政見提及將持續強化台美軍事合作，並共同因應網路安全等非傳統安全威脅，也注意到要修正全募兵制，企圖在全募兵與全徵兵制之間找出最理想制度，也為未來的、獲得朝野與民意一致肯定的恢復一年徵兵制埋下伏筆。另一方面值得稱許的特色在於國防與產業的連結，提出以「國防產業」帶動經濟發展及產業創新的動能，藉由對國防投資，讓台灣科技產業能領先，推動軍民通用科技；希望下個世代的科技發展與人才，都可軍民兩用等語。相關政見出於熟稔軍事、國際戰略與產業等領域的專任人士之手，顯見當年民進黨蔡陳陣營對國防政見的認真對待。

將時間拉回今日，距離2024年總統選舉尚有7個月光景，而也要到今年9月中旬，中選會才會正式發布總統、副總統選舉公告，揭開選戰序幕。是以直到目前為止，各潛在陣營大致都還處於廣邀專家學者、共同草擬選舉政見階段。總之，各陣營比較完整的國防政見尚待研擬。目前大概只能從各陣營擬參選人的談話內容，略以窺探一二。

首先在民進黨賴清德副總統部分，最指標性且相對完整的發言見於今年4月12日所提出的「民主團結」、「民主治理」及「民主和平」三大民主行動裡。其中在「民主和平」項下提及，在中國沒有放棄武力犯台之前，我們必須持續增強全民國防力量，隨時做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」準備，並結合理念相近的民主盟友，一起努力對中國發生威懾效果。台灣位處印太戰略的第一島鏈，對印太區域的和平穩定及世界的永續發展，至關重要，一定要發揮關鍵力量，攜手理念相同的國家，成立民主和平共同體，維護台海、印太以及世界和平等語。倘若與2016年蔡陳陣營國防政見相互參照，從台美軍事合作擴展到了結合更多民主盟友，維護台海與印太和平的格局，大抵可見政見連貫性。

其次，在國民黨侯友宜市長部分，在本月8日參加「政治進入校園PLUS」座談時提到贊成「全民國防」概念，指出防衛國家沒有分你跟我，面對國家戰爭要同心協力，全力配合。另外也提到，現階段科技戰爭，要精兵制，募兵制與徵兵制一起配合；而當形勢改變，必須與政府並肩作戰，提升自我防衛能力。觀察其發言內容，既有對目前民進黨推動的諸多國防政策，如強化民防、改革兵役制度的理性支持，亦有延續2008年馬蕭陣營強調維持兩岸穩定的傳統路線，雖較無個人路線和明確主張，但國防政策上，拿香跟拜總比空手不拜好。

然而，最令人瞠目結舌者，當然是前台北市長柯文哲。在臺灣險峻的政治情勢下，國防政策乃是參選總統的必考題。縱使民眾黨幕僚智庫還沒有提出較為完整且專業政見可供柯文哲誦念，但至少也要準備一套看似言之有物、至少「不失分」的基本套路說詞，絕對不容天馬行空、恣意想像發揮，也完全沒有任何一丁點失言的空間。

柯文哲出席與青年對談時回應國防議題時，表示將以國家力量進行惡意網路安全威脅攻擊作為，聽起來或許是豪邁奔放的帥話，但是若真的放在台海兩岸政治場域，恐將招致無比凶險結果。（本報資料照）

悲慘的是，本月11日柯文哲出席與青年對談時回應國防議題表示「如果我來做（總統），網軍會是第一優先…..以後每年都選一天、挑題目跟中國說，例如10月1日中共國慶，今年就把他們的高鐵系統全部癱瘓、明年把ATM全部癱瘓」；「你小心，我是有能力把你癱瘓的，不要亂動，真的動，我就搞你」等語。這種公開放話是明確承諾，將以國家力量進行惡意網路安全威脅攻擊作為，聽起來或許是豪邁奔放的帥話，但是若真的放在台海兩岸政治場域，恐將招致無比凶險結果。

只是弔詭的是，中國國台辦發言人朱鳳蓮於本月14日表示，希望「島內有關人士」多說「有利於兩岸關係和平發展、有利於台海和平穩定」的話，多做有利增進兩岸之間互信理解的事，而不是相反云云，態度頗為溫柔。蓋「犯我中華者，雖遠必誅」乃近年流行的戰狼精神。北京居然甘願把民族尊嚴拋在一旁、對於揚言癱瘓中國交通金融系統的「島內有關人士」罕見不以重話伺候，令人訝異。只是，面對放話要進行國家網路攻擊、率先開打「第一槍」的柯文哲，北京當局是否也在思考，這樣反覆又毫無邏輯的柯文哲，他們真的挺得下去嗎？對於廣大的台灣民眾來說，當所有候選人都在強調加強自身準備、務實追求和平時，面對宣稱要主動攻擊中國、引發戰端的柯文哲，是否還能支持得下去呢？值得大家深思。

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