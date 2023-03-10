自由開講》放棄武裝不是和平

冠廷

台海情勢持續緊張，中共公布今年的國防預算超過1.5兆人民幣，再度引發臺灣民眾的討論與爭議。我國國防部先前計劃購入美國火山佈雷系統，可以在海灘地區快速部署反裝甲地雷，防止共軍搶灘登陸。然而立委高金素梅與其他多位立委連署提案「禁止採購火山佈雷系統」，指稱這麼做等於是「製造威脅」、「禍害子孫」；而在提案於立法院遭否決時，更批評民進黨「拒絕和平」，意圖引發戰爭。

當俄羅斯入侵烏克蘭引爆烏俄戰爭時，我們指責俄羅斯以強國之姿欺凌小國，不會怪烏克蘭做好軍備迎戰；為何到了中國與台灣，我們添購軍備強化國防，卻成了挑釁、引戰的行為？當身旁的國家持續壯大自己的勢力，同時還虎視眈眈的盯著我們看，國民黨的選擇並不是武裝自己試圖抗衡，而是直接放下武器俯首稱臣，令人不勝唏噓。

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美國拍板售我55億的「火山」布雷系統，但多位在野黨立委連署提案禁止。（圖：取自美國陸軍官網）

國民黨立委一方面試圖利用民眾對戰爭的恐懼打擊執政黨政策來達成自身政治的利益，一方面又刻意錯置邏輯，將道路修繕養護的預算跟國防預算混為一談；這樣為反而反、罔顧事實的在野黨無異於是反民主的指標。試問有這樣的立委和在野黨，我們還需要敵人嗎？

（公務員）

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