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自由廣場》扁政府的武功 馬政府廢掉

2024/04/17 05:30

◎ 朱孟庠

參與台灣關係法四十五周年紀念「邁向台美關係新里程碑」研討會，我對台美太空援助法頗感興趣，在民用太空事務技術上，台美全面合作在水下–海面–陸地–低空–高空的全面五元合作。台灣正積極建構低軌情報衛星、中軌衛星。日前數位部宣布七百個非同步衛星站點中，第一期已經完成十六個站點的建置，其中有九個站點是中軌衛星站點，其餘是低軌衛星站點。

中場休息，我向曾任職美國太空總署的陳彥升博士請教，他對台灣目前Starlink低軌衛星和中軌衛星建置的看法？陳彥升回應：一顆「地球同步衛星」，台灣太空通訊安全就足夠了，扁政府研發，馬政府却廢掉，痛心！

扁政府時代邀請陳彥升博士回國負責發展火箭技術，後來也負責「軍事安全通訊衛星計畫」。陳說：中、低軌衛星系統建置緩不濟急，除了容易被打下來，也很難達到跨國、跨系統聯結的安全並下指令，只有「Starshield星盾」或「地球同步軍事安全通訊衛星」才能保台，前者是美國國防部委託SpaceX建立的超時代的防衛星盾，後者是美國現行最可靠最安全的C4ISR的太空段系統，也就是地球同步衛星，一顆可用廿年。原計劃軌道位置在台灣與關島之間，使台灣可與美國太平洋司令相互聯結下指令，他是最後負責該項計畫的建制者，團隊辛苦多年，但政權轉移後，就被馬政府廢掉。

馬政府讓中華電信和原新加坡合作的ST1軌道處發射了ST2延續，就這樣糟蹋扁政府時期所有團隊的心血，且根本不能保衛台灣的通訊安全，除了位置錯誤外，功能也不行，更糟的是，那個軌道與中共的一顆同步衛星只差○．五度，完全可以攔截或干擾ST2的通訊。

馬英九在任時就處處為中共侵台開門，賴準總統若要發展低、中軌衛星，陳彥升博士認為一顆「地球同步衛星」，太空站通訊安全就足夠了，扁政府時代未竟之業可能因而完成？

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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