胡，怎麼說》朱立倫下令反對「全動法」，你們黨應改名「全降黨」！

凡有利台灣防衛的，「那個黨」必定找理由反對；凡有助中國侵略併吞台灣的，「那個黨」必定想方設法力挺！中國國民黨黨魁朱立倫下令全黨全力反對「全民防衛動員法」修法，「那個黨」的意圖，從以上兩方面就看透透。

「那個黨」早就該正名為「全降黨」，以名實相副、以正視聽！

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想要和平，就要備戰！備戰才能止戰，也才有可能和平，這是千古不易的道理。

「全民防衛動員準備法」預告修正為「全民防衛動員法」，就是為了齊備法令制度，平時就做好防衛動員準備，以便因應台灣遭到敵國侵略、戰爭來臨時的緊急狀態！這是國家緊急權的一部分，各民主國家都有相類、相闗的法律規定。防衛動員的實施，必須在總統依據憲法授權發布緊急命令，因應國家面臨生死存亡的重大危機時才會發動，且程序上有嚴格的監督機制，必須立法院在一個月內追認，否則即失效。

「那個黨」及其黨徒、媒體，大約只用肚臍以下器官思考，就全力反對，正是因為這個法的修法，將可強化台灣防衛力、不利中國武力併吞台灣；其實，大家也只要用膝蓋、甚至只用腳趾頭思考，就知道「那個黨」，以及一狗票親共舔共唯恐不及的黨徒及紅色媒體，一定找理由、想方設法反對、杯葛。

果然不幸言中，它們一貫的就是見不得台灣加強防衛力量，見不得台灣加強扺抗中國併吞之國防力。無論是過去的潛艦採購案、無論是陸海空戰力升級預算案、無論是愛國者防空飛彈採購及部署、無論是先進沙灘佈雷系統，都可看到那個黨及藍紅媒體操作反對的痕跡。政治上操作疑美論、反美論、棄台論...，無非都是它們配合中共弱化台灣防衛的協同認知戰。

「那個黨」反對台灣修法為防衛動員做更好的「準備」，卻為中國併吞台灣做了那麼多「準備」，尤其馬英九在黨魁及總統任內，弱化國防、外交休克，目標就是他卸任後才說出來的兩岸如發生戰爭，「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」，因此，「那個黨」應該正名為「全降黨」之外，應該還有一個它專屬的名字，那就是「綑台黨」，一者奉中國之命，把台灣綑在中國；二者在台灣綑綁台灣保衛自己的手腳，以方便中國蹂躪吞併。

中國國民黨自李登輝卸下黨魁之後，無論是連戰、馬英九、朱立倫等等擔任黨斞，就每下愈況，根本「一路西歸」，從反共到不反共，再走向親共、舔共，從反攻復國變節，走向被統、促統，被中共政權併吞的投降不歸路！

反共無膽，抗中不敢！「那個黨」及其黨徒、媒體，嘴巴厚顏無恥的喊「捍衛中華民國」，做的卻是讓中華民國淪亡、消失在歷史的荒煙漫草之事！

「那個黨」及其黨徒、媒體，竟還厚顏無恥的高唱「保衛言論自由」，實際上卻把2300萬人的自由民主，全部葬送在中共一黨專政的恐怖黑洞中！所有的民主、所有的自由、所有的人權...，全部遭一黨專政的黑洞吞沒!

你還票投全降黨、綑台黨嗎?那你選擇的是進入自由民主人權的墳墓!你們要去就去，但不容連累及禍害台灣、也不可因此害死中華民國!

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