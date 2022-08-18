胡，怎麼說》中共「統一」台灣，就是外來政權「殖民」恐怖統治台灣！

中國「統一」台灣是什麼東西？說白了，就是一個一黨專政的外來政權「殖民」統治台灣！

所謂「統一」，就是一個專制、獨裁、落後、野蠻的外來殖民政權，軍事佔領、併吞、鎮壓、恐怖統治了一個進步文明台灣！

請繼續往下閱讀...

所謂「統一」，就是那個落後的外來政權，以暴力手段「再教育」台灣人民，強迫同化，把台灣人民降低到它們的落後水平！

所謂「統一」，就是一黨專政的外來政權，透過強迫「勞動改造」，壓迫馴服台灣人民！

所謂「統一」，就是外來政權將對習慣自由民主生活方式的台灣人民展開「大清洗」，強迫洗腦、洗掉它們視為毒素的自由民主思想！

所謂「統一」.......，（就是沒有一件會是好事）

中共大外宣、大內宣、宣宣宣講了一大堆統一的好處，還提什麼2300萬台灣人民同享民族偉大復興中國夢之類的話；其實，一個最明顯的逆向思考就是:

只要中共不統一、不動武、不併吞、不侵略、不殖民統治台灣，那些所謂統一的好處才會到來，才是台灣2300萬人最大的幸福和利益、更才是中國14億人最大的幸福和利益。但是，習近平等的康骨力腦袋，是不會急轉彎的，台灣必須聯結美日等抗中保台，才會有活路。

中共政權最近藉口美國眾院議長裴洛西訪台，軍事武力進行圍台演習恫嚇台灣的同時，中共官員也配合口吐狂言文攻恫嚇，宣稱在統一後要「再教育」台灣人民。再教育是一個令人不寒而慄的恐怖名詞，以中共在新疆的再教育營，對它看不順、不放心等打為異類的人民，包括維吾爾族、哈薩克族等，中共黨幹部施以恐怖手段監控、侵入家庭、關押、迫害、洗腦等等不一而足。

香港在中共管治之下，中共透過港共、軍、警對付香港人民，國安惡法鎮壓、思想再教育、歷史改寫、文化大清洗等等滅絕民主、消除自由的手段都用上了，有如最惡質、落後的殖民政權仗著統治，在香港人民身上任意蹂躪。

最近在辧的一個案子，就是香港泛民主派在2020年辦了一次「35+」初選，由初選決定提名立法會議員候選人，以對抗中共的建制派，結果泛民主派在選舉中大勝，中共竟惱羞成怒，祭出國安惡法、統統抓起來，至少47人被關押包禁判刑，包括報導力挺「35+」民主初選的港蘋、立場等媒體，中共都羅織誣指勾結境外勢力、犯了顛覆國家政權罪，媒體遭整肅被關、媒體人遭刑獄加身。

如果、萬一、不幸...台灣被中共政權佔領了、併吞了、統一了，台灣人民享受慣了自由民主，更是異類中的異類，中共不放心更不安心，除了它在新疆那一套有如殖民恐怖統治的再教育，一定照搬到台灣，而且只會變本加厲。

軍演恫嚇不停，中共同時公布了那第三份對台「招降」白皮書，只要撥開文字示恩示惠、和平統一、一國兩制的假相，就可看出內裡潛藏的就是統一後對台灣予取予求的殖民恐怖統治。

中共並逕行公布「台獨頑固分子」新名單，列入台灣駐美大使蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇7人，包括先前公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳燮，施以所謂「制裁」。中共祭出這樣惡質低劣野蠻的搞法，不但自曝反主、反自由、反人權、反文明、反人道的本質，根本就是流氓政權、黑幫行徑。以上10位代表的是7、8成以上台灣人民的想法，中共制裁10人，其實就是自己招認統一後要制裁台灣7、8成的台灣人民。

藍軍不要以為親中舔共、接受九二共識、一個中國就能免除被整肅，其實，依中共的流氓慣性，你們曾生活在民主自由的中華民國台灣，就被視為基因中帶有毒素，清洗、再教育等一個都逃不掉。中共在1949年打敗國民黨拿下中國政權之後，很快就發動反右、三反、五反、文革等等運動，多少曾跟國民黨有瓜葛的人人頭落地，中國國民黨人卻老是學不到教訓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法